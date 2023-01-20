Uzmanından çocuklar için ailelere ara tatil önerileri

DHA’nın haberine göre; Çocukla birlikte ertesi günü ya da haftayı planlayabileceğimizi dile getiren Uzm. Psk. Yaman, bunun çocuğun planlara daha fazla uymasını sağlayabileceğini dile getirdi.

Çocukların aileleriyle birlikte ara tatili daha verimli geçirmesinin mümkün olduğunu belirten Uzman Psikolog Betül Yaman şunları belirtti:

“Okula başlarken çocuğunuzun uyum sorunu yaşamaması için uyku, yemek ve ekran saatinden değişiklik olmadan rutini sürdürmeye çalışın. Tatilde de çocuğunuzun fiziksel ve zihinsel gelişimleri için ekran süresindeki sınırlar devam ettirilmeli. Birlikte tiyatro, sinema ve müzeye gidebilir, spor ve doğa yürüyüşü yaparak fiziksel aktiviteyi artırabilirsiniz. Evde olunan süre boyunca bulmaca, kutu oyunları, sessiz sinema gibi oyunlar oynanabilirsiniz. Tatil boyunca çocukların eğitimden uzak kalmaması için her gün 30-40 dakikalık konu tekrarları verimli olacaktır”

FİZİKSEL AKTİVİTELER ARTIRILMALI

Okula başlarken çocuğun uyum sorunu yaşamaması için uyku, yemek ve ekran saatinden değişiklik olmadan rutini sürdürmeye çalışılması gerektiğini işaret eden

Uzm. Psk. Yaman şunları söyledi:

“Tatilde de çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimleri için ekran süresindeki sınırlar devam ettirilmeli. Birlikte tiyatro, sinema ve müzeye gidebilir, spor ve doğa yürüyüşü yaparak fiziksel aktiviteyi arttırabilirsiniz. Evde olunan süre boyunca bulmaca, kutu oyunları, sessiz sinema gibi oyunlar oynanabilirsiniz. Tatil boyunca çocukların eğitimden uzak kalmaması için her gün 30-40 dakikalık konu tekrarları verimli olacaktır. Tatilde verilen ödevleri son güne bırakmayın. Başarısız olduğu dersler kadar başarılı olduğu derslerle ilgili de konuşup başarılarını övün, başarılarından mutlu olduğunu çocuğunuza gösterin”

PLANLARA ÇOCUĞUNUZU DA ORTAK EDİN

Aile bireylerinin tatil döneminde nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatan Uzm. Psk. Yaman, “Yatma kalkma saatleri biraz daha esneklik kazansa da tamamen çocuğa bırakılmamalıdır. Tatil demek mutlaka farklı bir yere gitmek demek değildir. Bu özel zaman planlanırken mutlaka çocuk da katılmalı, yönlendirilmeli ve benimsetilmelidir. Pasif ve hazırcı eğlenceler yerine doğada gezmek, müzeye gitmek, tiyatro veya değişik etkinliklere katılmak hem ufkunu geliştirecek hem de ders dışı öğrenme ve merak etme dürtülerini uyandıracaktır. Ayrıca değişik etkinlik ve denemeler tatil sonrası arkadaşlarına anlatacak, tatili anlamlandıracak malzemeleri çocuğa verir. Çocukla ev içi sorumlulukları paylaşma; tamir işleri, kek-pasta pişirme, hayvanlara bakma, çiçek soğanlarını ekmek gibi yaşına ve konuma uygun uğraşlar hem kendine güvenini artıracak hem de el becerilerini geliştirecektir. Çocuğun kendi başına veya akranları ile ortak etkinlikler planlama ve eğlenmesine fırsat verilmelidir” ifadelerini kullandı.

BEKLENMEYEN KARNE NOTLARI GELİRSE CEZADAN UZAK DURUN

Uzm. Psk. Betül Yaman, beklenmeyen karne notlarında çocuğa nasıl davranılması gerektiği konusunda şu önerilerde bulundu:

“Zayıf notlar nedeniyle çocuk azarlanmamalı ve cezalandırılmamalı

"Başarısız olduğu dersler kadar başarılı oldukları da konuşulmalı.

"Başarılarından mutlu olduğunuzu çocuğunuza gösterin

"Başkaları ile kıyaslamayın.

"Başarısızından dolayı verilen bir hediye sözü varsa alınmalı ki ebeveyn ile olan güven bağı zedelenmesin.

"Çocuğun iyi olan dersleri için ise takdir etmeyi atlamadan, bir sonraki dönem eksiklerini nasıl tamamlamayı düşündüğü sorulmalı ve bu konuda beraberce bir plan hazırlanmalıdır.”

TATİL BİLGİSAYAR BAŞINDA ZAMAN GEÇİRMEK DEĞİLDİR

Ara tatilde ders hazırlığının nasıl olması gerektiğinden bahseden Uzm. Psk. Yaman, “Yarıyıl tatili öğrenciler için sadece; dinlenme, eğlenme, televizyon ve bilgisayar başında zaman geçirme ve olarak düşünülmemelidir. Yarıyıl tatili, yeni eğitim dönemine hazırlanmak ve geçmiş dönemi gözden geçirmek için çok önemli bir fırsattır. Boş zaman diye adlandırılan yarıyıl tatili aynı zamanda kişilik gelişimi, bilgi, beceri ve hobi edinme için de önemli bir fırsattır. Herkes öncelikli olarak kendi durumuna uygun bir plan yapmalıdır. 1. dönem neler halledildi, neler eksik kaldı gözden geçirilmeli; gün, hafta ve 15 günlük zaman planlanmalıdır. Bu dönem içerisinde hem konu tekrarları olmalı hem de soru çözümleri olmalıdır” diye konuştu.

SAYILI GÜNLERİN ÇABUK GEÇTİĞİ UNUTULMAMALI

Çocukların okul koşturmasında çok yıprandığını düşünen aileler, tatil döneminde çocuğu rahatlatmanın dozunu iyi bir şekilde ayarlayamazsa, şımarıklıkların yaşanabileceğini ifade eden Uzm. Psk. Yaman, “Sayılı günün çabuk geçtiği ve çocuklar için tersi bir tempoya dönmenin her zaman kolay olmadığı unutulmamalıdır. Tatil bitince okula gitmek bir işkence ve tüm zevklerin bitmesi, acı verici bir etkinlik olarak algılanır. Okul reddi, okul fobisi bu dönemde alevlenir. Okula gitmeden karın ağrıları, bulantı ve baş dönmeleri yaşanabilir, uyku ve yemek saatlerinde düzensizlikler yaşanabilir, ebeveynler ve çocuk arasında gerilimler yaşanabilir” dedi.