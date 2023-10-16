Uzmanından dikkat çeken uyarılar. Bebeklerde dar ayakkabı tercih edilmemeli

Bebekler için uygun ayakkabı seçimi önemli olduğu biliniyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Saltuk Buğra Böke, bebeklerde ayakkabı kullanımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Uzmanından dikkat çeken bebekler ve dar ayakkabı uyarıları geldi.

Uzmanı, “Bebeklerde dar ayakkabı tercih edilmemeli” diyerek önerilerde bulundu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Saltuk Buğra Böke, şu ifadeleri kullandı:

“İlk adım ayakkabısının tabanı düz ve kaymayan olmalıdır.

Ayakkabı, büyümeye devam eden ayağa yer sağlayabilecek kadar büyük olmalıdır.

7-18 aylar arasındaki bebeklerin yalın ayak ve desteklenmeden bu dönemi atlatması önerilir.

Ayakkabının tabanı düz olmalı, alt tabanı hareketi engellememeli ve esnek olmalıdır.

Ayakkabının boyu kadar ayak tarak kısmına da dikkat edilmelidir. Ayağın gelişimi için yeterli alan sağlamalıdır.

Ayakkabının içinde boncuk veya küçük süslemeler olmamalıdır.”

Dr. Saltuk Buğra Böke, şu sözleri söyledi:

“7-18. ayların yalın ayak atlatılması önerilir. Mevsime göre hareket edilebilir. Ayak tabanının düz olması oldukça önemli. Çocuğumuzun boyu kadar ayak tarak kısmı da önemlidir”