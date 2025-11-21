YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bozüyük Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Kamil Özdemir,19 Kasım Dünya KOAH Gününde önemli bilgiler paylaştı.

Uzman Doktor Kamil Özdemir, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığımın (KOAH), hava yolu ve alveollerdeki bozukluklardan kaynaklanan, nefes darlığı, öksürük ve balgam ile seyreden, kalıcı ve çoğunlukla ilerleyici, hava yollarında tıkanmaya yol açan kronik bir solunum hastalığı olduğunu söyledi.

Doktor Özdemir "KOAH erken tanı ile önlenebilir ve tedavi edilebilir. 40 yaş üzeri, sigara kullanan veya nefes darlığı yaşayan bireylerde basit bir nefes ölçüm testi (spirometre) ile tanı konabilir." dedi.

Akciğerleri sağlıklı tutmak ve sağlıklı nefes alabilmek için de bilgiler paylaşan Kamil Özdemir, "Sigara ve diğer tütün ürünlerini kullanmayın, soluduğunuz ortamın havasını temiz tutun, düzenli ve dengeli beslenin, hareketli olun, düzenli egzersiz yapın, yaş grubunuza uygun aşılarınızı olun, iklim değişimine duyarlı olun, KOAH izlemini aile hekiminizle düzenli yaptırın, ilaçlarınızı doktorunuzun önerdiği şekilde kullanın. Erken tanı, yaşam kalitesini artırır" dedi.