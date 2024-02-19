Uzmanından hayat kurtaran tansiyon ve kalp uyarıları

Yüksek tansiyon, günümüzde çok yaygın bir sağlık sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünyada her üç kişiden biri yüksek tansiyona sahiptir.

Yüksek tansiyon, kanın damarlar içinde çok fazla basınç yapması demektir. Bu durum, kalbin daha çok çalışmasına ve yorulmasına neden olur.

Sonuçta, kalp krizi, kalp yetmezliği, damar tıkanıklığı, beyin kanaması gibi ciddi ve ölümcül hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu yüzden, yüksek tansiyonun erken teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi çok önemlidir.

Dünya Sağlık Örgütü, yüksek tansiyonun uygun şekilde tedavi edilmesi halinde, 30 yıl içinde 76 milyon insanın hayatının kurtarılabileceğini tahmin etmektedir. Yüksek tansiyonun olup olmadığını anlamanın tek yolu, tansiyonu düzenli olarak ölçmektir. Yüksek tansiyonun genellikle belirgin bir belirtisi yoktur. Ancak tedavi edilmediği takdirde, kalp krizi ve felç gibi tehlikeli sonuçlara yol açabilir.

Yüksek tansiyonun tedavisinde, tansiyon değerlerinin normal seviyede tutulması hedeflenir. Normal tansiyon değerleri, 90/60 mmHg ile 120/80 mmHg arasındadır.

Tansiyonun 140/90 mmHg veya daha yüksek olması, yüksek tansiyon olarak tanımlanır. Tansiyonun 90/60 mmHg veya daha düşük olması ise, düşük tansiyon olarak adlandırılır.

Tansiyon değerleri, 120/80 mmHg ile 140/90 mmHg arasında olan kişiler, yüksek tansiyon riski taşırlar. Bu nedenle, tansiyon değerlerinin sabit ve ortalama bir seviyede olması gerekmektedir.

Tansiyon değerlerinin çok yükselmesi veya çok düşmesi, kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler olaylara neden olabilir. Tansiyon değerleri dalgalı olan hastalar, tansiyonu ilaçla kontrol altına alınmış ancak yüksek olan hastalara göre daha fazla risk altındadır.

Yüksek tansiyonun tedavisinde, yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavisi birlikte uygulanır. Yaşam tarzı değişiklikleri arasında, tuz tüketimini azaltmak, sakatat, konserve, hazır ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak, kilo vermek, egzersiz yapmak, alkol ve sigara kullanmamak, stresi azaltmak gibi önlemler bulunmaktadır. Bu önlemler, tansiyonu düşürmeye ve dengelemeye yardımcı olur.

İlaç tedavisi ise, doktorun reçete ettiği ilaçları düzenli olarak kullanmayı gerektirir. Bazı hastalarda, şeker hastalığı, böbrek yetersizliği veya organ hasarı gibi ek sorunlar varsa, tansiyonun daha da düşük tutulması gerekebilir. Bu durumlarda, doktorun tavsiyelerine uyulması hayati önem taşır.