Uzmanından hipertansiyon hastalarına uyarı. Sıcak havalarda hayat kurtaran öneriler

Yaz sıcaklarında hipertansiyon hastalarının beslenme koşullarına dikkat etmesi gerektiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Adnan Kaya, “Hipertansiyon hastaları sıcak havalarda daha fazla sıvı tüketmelidir. Bol su içmek, vücudun sıvı dengesini korumak ve kan basıncını kontrol altında tutmak için önemlidir. Alkollü ve kafeinli içeceklerin tüketiminden de kaçınılmalıdır” sözlerini kullandı.

“HASTALAR ZAMANINDA TEDAVİ EDİLMEZSE CİDDİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR”

Sıcak havaları hipertansiyon hastalarının nasıl rahat geçirebileceği konusunda açıklamalarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Adnan Kaya, hipertansiyonun tanımını yaparak şunları belirtti:

“Hipertansiyon, kan damarlarının iç yüzeyine sürekli olarak yüksek basınçla kanın pompalanması durumdur. Kan basıncı normalden yüksek olduğunda, kalp ve damarlar üzerinde ekstra bir yük oluşur. Hipertansiyon, kalp hastalıkları, inme, böbrek problemleri ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Hipertansiyon genellikle ‘sessiz katil’ olarak bilinir, çünkü belirtiler genellikle fark edilmez ve hastalar zamanında tedavi edilmezse ciddi sonuçlar doğurabilir”

BAŞ AĞRISI VE BULANTI GÖRÜLEBİLİR

Hipertansiyonun belirtilerine değinen Doç. Dr. Kaya, “Hipertansiyon genellikle belirgin semptomlar göstermez, bu yüzden birçok kişi hastalığının farkında olmayabilir” diyerek, bazı durumlarda ortaya çıkabilecek belirtileri şu şekilde ifade etti:

“Baş ağrısı, bulantı, baş dönmesi veya sersemlik hissi, nefes darlığı, göğüs ağrısı, bulanık veya bozulmuş görme, kulak çınlaması, yorgunluk, kanama veya burun kanaması.”

DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLLERİ İHMAL EDİLMEMELİ

Hipertansiyonun bazen yukarıdaki belirtilerle kendini gösterebileceği gibi bazen hiçbir belirti vermeyebileceğini ifade eden Doç. Dr. Kaya, “Bu nedenle düzenli sağlık kontrolleri ve kan basıncı ölçümleri, hastalığın erken teşhis edilmesinde büyük önem taşıyor. Hipertansiyon, düzenli takip ve uygun tedaviyle kontrol altına alınabilir ve ciddi sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir” ifadelerini kullandı.

SICAK HAVALARDA HİPERTANSİYON HASTALARINA ÖNERİLER

Sıcak havanın hipertansiyon hastaları için bazı riskleri beraberinde getirebileceğini ifade eden Doç. Dr. Kaya, sıcak havalarda dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktaları şu şekilde sıraladı:

“Sıvı alımı: Hipertansiyon hastaları, sıcak havalarda daha fazla sıvı tüketmelidir. Bol su içmek, vücudun sıvı dengesini korumak ve kan basıncını kontrol altında tutmak için önemlidir. Alkollü içecekler ve kafeinli içeceklerin tüketiminden kaçınılmalıdır.

Serin ortam: Sıcak havalarda mümkün olduğunca serin bir ortamda bulunmak önemlidir. Klima veya vantilatör kullanmak, iç mekânları serin tutmaya yardımcı olabilir. Eğer serin bir ortam sağlanamıyorsa, gölgeli ve serin yerlerde dinlenmek önemlidir.

Hafif giysiler: Hafif ve nefes alabilen giysiler tercih edilmelidir. Vücut sıcaklığını düzenlemeye yardımcı olacak bol ve hafif kıyafetler tercih edilmelidir.

Düzenli ilaç kullanımı: Hipertansiyon hastaları, doktorları tarafından reçete edilen ilaçları düzenli olarak kullanmalıdır. Sıcak havalarda ilaçların etkileri değişebilir, bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. İlaçlarınızın yanınızda olduğundan emin olun.

Egzersiz saatleri: Sıcak havalarda egzersiz yaparken dikkatli olunmalıdır. En sıcak saatlerde egzersiz yapmaktan kaçınılmalı ve egzersizler sabahın erken saatlerine veya akşamüstüne kaydırılmalıdır. Ayrıca egzersiz sırasında aşırı zorlanmaktan kaçınılmalıdır.”