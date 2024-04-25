Uzmanından kenelerle ilgili hayat kurtaran öneri

Mevsiminin gelmesi nedeniyle kene vakaları görülmeye başlandı. Kenelerin ise ölümcül olduğu biliniyor. Bu süreçte kenelerle ilgili uyarılar geldi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ece Ertürk Kocabaş, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kenelerin aktif olduğu mevsimlerde dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Keneleri patlatmak doğru değil" dedi.

Dr. Kocabaş, KKKA'nın keneler aracılığıyla bulaşan ve ateş, halsizlik, iştah kaybı, kas ve baş ağrıları, mide bulantısı, kusma, ishal ve bazı durumlarda kanamalar gibi belirtiler gösteren ölümcül bir zoonotik enfeksiyon olduğunu belirtti.

KENE NEDİR?

Kene, insanların kanını emerek beslenen ve bazı durumlarda zehirli maddeleri bulaştırabilen bir örümcek türüdür.

Çeşitli kene türleri bulunmakta olup, bunların hepsi zararlı değildir. Bu yazımızda, keneler ve onların nasıl güvenli bir şekilde çıkarılacağı hakkında bilgiler sunuldu.

KENE NASIL ÇIKARILIR?

Kene çıkarma işlemi, dikkat ve özen gerektiren bir süreçtir. Keneyi çıkarmak için asla çıplak elle müdahale edilmemelidir. En etkili ve güvenli yöntem, ince uçlu bir cımbız kullanarak keneyi yavaşça çekmektir. Kene, cımbızın ucuyla sıkıca tutulmalı ve kopmadan çıkarılmalıdır. Çıkarma işleminden hemen sonra, ilgili bölgeye alkol veya kolonya uygulanmalıdır.

KENE ÇIKARILMASI İÇİN YARDIMCI ARAÇLAR

Genellikle kene çıkarmak için cımbız tercih edilir. Ancak cımbız bulunmadığı durumlarda, pense gibi alternatif araçlar kullanılabilir. Pense ile kene, sağlam bir şekilde kavranıp, yavaşça deriden ayrılmalıdır. Bu işlem sırasında keneyi dikey pozisyonda tutmak önemlidir.

KENE ÇIKARMA YÖNTEMLERİ

Kene çıkarmak için birçok yöntem mevcuttur. İşte bazı güvenli kene çıkarma teknikleri

- Cımbız Kullanarak: Cımbızla keneyi sıkıca tutun ve dikey bir pozisyonda yavaşça çekerek ciltten ayırın.

- Kene Kartı Kullanarak: Kene kartını cilde düz bir şekilde yerleştirin ve keneye doğru ittirerek ayrılmasını sağlayın. Bu işlemi dikkatlice ve yavaşça yapın.

- Kene Kementi Kullanarak: Kene kementinin ilmiğini keneye tam oturtun, daraltın ve yavaşça kaldırarak çıkarın. Eğer kene kısmen koparsa, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurun.