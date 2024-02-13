Uzmanından kış aylarında artan sinüzitle ilgili korkutan uyarılar

Kaynak: İHA
Uzmanından kış aylarında artan sinüzitle ilgili korkutan uyarılar
Uzmanı, "kış aylarında artan sinüzit şikayetleri yaşam kalitesini düşürüyor" diyerek uyarılarda bulundu.

Sinüzit, burun tıkanıklığı, akıntı, yüz ağrısı ve dolgunluğu gibi belirtilerle yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir hastalıktır.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İsmet Çerçi, sinüzitin özellikle kış aylarında sık görüldüğünü ve tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

Sinüzit, farenjit, larenjit, bronşit, orta kulak enfeksiyonları gibi hastalıklara neden olabildiği gibi, göz ve beyin gibi hayati organlarda da komplikasyonlara sebep olabiliyor.

Dr. Çerçi, sinüzitin en önemli belirtilerinin burunda tıkanıklık, boğaz ağrısı, hafif ateş, halsizlik, uyum sorunu, göz ve yüz çevresinde şiddetli baş ağrısı, burun ve genizden gelen sarı yeşil renkli akıntı, ağızda koku ve tat bozukluğu olduğunu belirtti.

Bu belirtilerin genellikle yüzün ön kısmında daha fazla hissedildiğini ve sabah saatlerinde daha şiddetli olduğunu, gün içinde ise hafiflediğini ekledi.

Sinüzitten korunmak için alerji tedavisine dikkat etmek, sigara dumanı ve kirli havadan uzak durmak, solunan havanın nemli olmasını sağlamak gerektiğini vurgulayan Dr. Çerçi, sinüzitin kronikleşmesi ve sinüs deliklerinin tıkanması durumunda ise ameliyat gerekebileceğini ifade etti.

Ayrıca, ameliyat sonrası ilaç tedavisinin de iyi takip edilmesi gerektiğini, aksi halde sinüzitin nüksedebileceğini söyledi.

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