Uzmanından korkutan obezite kanser insanlar ve hayvanlar açıklaması

Obezite ve kanser, yanlış beslenme ve sağlıksız yaşam tarzları nedeniyle insanlarda olduğu kadar evcil hayvanlarda da ölümcül hastalıklar arasında ilk sırayı alıyor.

Veteriner Hekim Dr. Murat Özhavalı, evcil dostlarımızın da bu hastalıklara yakalanma riskinin insanlarla aynı seviyede olduğunu belirtti.

Dr. Özhavalı, evcil hayvanların sağlığı için evde pişen yemeklerin faydalı olmadığını, aksine evcil hayvanlarda kilo sorunu, kanser, böbrek rahatsızlığı ve diğer hastalıklara sebep olduğunu, bu durumun da ileride daha ciddi ve pahalı sağlık problemlerine yol açtığını ifade etti.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla konuşan Veteriner Hekim Dr. Murat Özhavalı, kedi ve köpek gibi evcil hayvanların, beslenme hataları yüzünden ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini söyledi.

Dr. Özhavalı, “35 yıllık veteriner hekimlik hayatım boyunca bu kadar çok obezite gördüğüm bir dönem olmadı” dedi.

Dr. Özhavalı, insanların beslenme alışkanlıklarının evcil hayvanları da olumsuz etkilediğini vurgulayarak, hayvanseverlere önemli tavsiyelerde bulundu.

“EV YEMEĞİ EVCİL HAYVANLARA UYGUN DEĞİL”

Evcil hayvanların beslenmesinde çok yaygın yanlış bilgiler olduğunu kaydeden Özhavalı, şunları söyledi:

“Evcil hayvanların beslenmesinde, insan sağlığı gibi en önemli faktör, dengeli beslenmedir. Bir köpek ya da bir kedi için ev yemekleri ile dengeli beslenmek çok zordur. Köpek ve kedi içgüdüsel olarak yemek seçerler. En çok neyi beğeniyorlarsa onu yerler. Eğer siz onlara en çok beğendikleri yemeği sürekli verirseniz, dengeli beslenmeyi bozmuş olursunuz. Onlar doğada yaşamaya ve öyle beslenmeye alışkınlar; ama siz onları apartman dairesine alıp orada bakıyorsunuz. O zaman onlara uygun olan gıdaları vermediğiniz zaman da evcil hayvanlarınız dengesiz beslenmiş oluyor. Bu da ileride sağlık sorunlarına yol açabiliyor.”

“EVCİL HAYVANLARDA KANSER ORANI İNSANLARLA AYNI”

İnsanlarda olduğu gibi evcil hayvanlar için de su hariç 5 temel gıda maddesinin çok önemli olduğunu belirten Dr. Özhavalı, şöyle devam etti:

“Karbonhidrat, protein, vitamin, mineral ve yağ. Bunların belirli oranlarda olması gerekiyor. Sizin bunu damak tadına sahip bir hayvana, ev yemeği ile vermeniz mümkün değil. İnsan yanlış beslendiği zaman hangi sorunları yaşayabiliyorsa, hayvanlarımız da yanlış beslendiği zaman aynı sorunları yaşayabiliyor. Mesela çok karbonhidratlı ya da hayvan çok sevdiği için aynı tür ev yemeğini veriyorsunuz, belki kuru mamadan daha lezzetli geliyor. Obezite konusuna bakalım; insanlarla hayvanlardaki obezite artış oranları birbirine çok yakın. Çünkü onlar da bizimle beraber yaşıyor. Hayvan sahibi ne kadar hareketsizse, hayvanı da o kadar hareketsiz oluyor. İnsan sağlığındaki bütün sorunların hayvan sağlığındaki sorunlarla çok benzerlikleri var. Obeziteyi konuşuyoruz ama size onkolojiyle ilgili ilginç bir örnek vereyim; 1990 ile 2000 yılları arasında Amerika’da hem insanlar hem hayvanlar için lenfoma (bir çeşit kan kanseri) araştırması yapıldı. İkisinin de artış eğrileri neredeyse aynı çıktı. Obezite, çağın hastalıklarından biri olarak kabul ediliyor. İnsanlarda da var hayvanlarda da var. Ben 35 yıllık hekimim, çok nesil gördüm. Mesleğimde hiç bu kadar çok kilo problemi görmemiştim. Beslenme yanlışları da bu konuda çok büyük problem yaratıyor.”