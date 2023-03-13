Uzmanından korkutan şap hastalığı uyarısı

AA’nın haberine göre; Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Osman Safa Terzi, Türkiye'de görülmeye başlanan SAT-2 tipi şap virüsüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Halk arasında 'dabak' olarak bilinen şap hastalığıyla ilgili uzun süredir çalışmaların sürdüğünü anlatan Terzi, “Bu virüsün farklı modelleri var. Bu modeller, farklı hastalık yapabilme kapasitelerine sahip” sözlerini kullandı.

Terzi, hayvan pazarlarının kapatılması ve benzeri tedbirlerin, bu serotipin ülke sınırları içinde ilk defa görülmesi nedeniyle alındığını dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Şap Enstitüsü Müdürlüğü'nce başlatılan aşı çalışmasıyla hastalığın yayılmasının engellenmesinin amaçlandığını dile getiren Terzi, bulaşıcılık oranının artması halinde durumun ciddi oranda ekonomik kayba yol açabileceğini vurguladı.

İNSANLARA BULAŞMA RİSKİ DE VAR

Virüsün insana da bulaşabildiğini ifade eden Terzi, hasta hayvanların ağız ve burun akıntılarıyla temas edilmesi sonucunda enfekte olunabileceği bilgisini paylaştı.

Hastalıkla birlikte ağır bir tablo görülmesinin beklenmediğini belirten Terzi, aft benzeri lezyonların oluşabildiğini söyledi.

AŞILAMA YETMEZSE KARANTİNA ŞART

Aşılamayla bulaşın büyük oranda engelleneceğini vurgulayan Terzi, şunları kaydetti:

“Diğer ülkelerde ve ülkemizdeki gözlemlerimize göre korunmanın en önemli kısmı hayvanları aşılama. Fakat aşılamanın başarısız olduğu durumlarda da karantina uygulanması gerekiyor. Burada amaç hastalığın mümkün olduğunca lokal kalmasını sağlamak, etkilenen hayvanların hareketlerini kısıtlamak ve hayvanların bir arada bulundurulduğu hayvan pazarları gibi yerlere erişimini engellemek. Ne kadar kısa sürede buna müdahale edersek, enfekte hayvanların diğerlerine bulaştırma potansiyelini ne kadar aza indirirsek yayılmayı da o oranda azaltırız.”

Virüsün, hayvanların beslenirken acı duymalarına da yol açabildiğini anlatan Terzi, hastalığın belirtilerine ilişkin, “Ağız bölgesinde oluşan veziküllerin akabinde tipik bir salya akıntısı karşımıza çıkmakta. Bunu tespit eden hayvan sahipleri hızla bölgedeki en yakın Tarım ve Orman Bakanlığı birimiyle iletişime geçebilir” dedi.