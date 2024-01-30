Uzmanından kritik gebelik ve aşılama uyarısı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, influenza, adenovirus, RSV virüsleri gibi kış mevsiminde sık görülen enfeksiyonların hem çocuklarda hem yetişkinlerde peş peşe ortaya çıktığını söyledi.

Yeşim Taşova, “Geçmişte domuz gribi, kuş gribi gibi salgınlarda çok sayıda gebe kaybımız oldu. Bu yüzden bu özel gruba aşı yapılması çok önemli” dedi.

Covid-19 pandemisinin pik noktasını geride bıraktığını ifade eden ÇÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, X hastalığının ise Dünya Sağlık Örgütü'nün gelecekte olabilecek başka bir virüse karşı hazırlıklı olmak için kullandığı bir terim olduğunu belirtti.

Fakat kış aylarında influenza, adenovirus, RSV virüsleri gibi enfeksiyonların hem yetişkinlerde hem çocuklarda peş peşe görüldüğünü vurgulayan Taşova, iki virüsün birlikte enfekte etmesi durumunda riskli gruplarda ciddi hastalıklara yol açabileceği konusunda uyardı.

COVİD-19 DA BİR X HASTALIĞIYDI

Covid-19 ve X hastalığı hakkında son bilgileri paylaşan Prof. Dr. Taşova, "Bir pandemi başladığında yükselir, zirve yapar ve sonra azalır. Covid-19 için de artık pandeminin azalan kısmındayız. Zirveyi yaptık ve şimdi giderek azalıyor. Ama vakalar devam ediyor. Özellikle çeşitli hastalıklar nedeniyle bağışıklığı zayıflamış, riskli kişilerde virüs görülmeye devam edecek. Bu yüzden önlemleri bırakmamak lazım. X hastalığı da yok aslında. X, Dünya Sağlık Örgütü'nün bugüne kadar yaşanan pandemilerden sonra gelecekte olabilecek başka bir virüse karşı hazırlıklı olmak için kullandığı bir tanımlamadır. Eğer bu tanım baştan yapılsaydı, Covid-19 da bir X hastalığıydı aslında. X, Covid-19 gibi bir solunum yolu enfeksiyonu olabilir veya başka yollarla bulaşabilir. Mesela tür değiştirir ve influenzanın büyük salgınlarını yaşayabiliriz. Ama şu anda böyle bir hastalık yok, gelecekte olabilecek büyük bir salgına hazırlık için oluşturulan bir şey bu" dedi.

GRİP AŞISINA İLGİ ARTTI AMA YETERLİ DEĞİL

Bu dönemde influenza, adenovirus, RSV virüsleri gibi enfeksiyonların hem çocukları hem yetişkinleri peş peşe etkilediğini hatırlatan Prof. Dr. Taşova, "Kış aylarındayız ve bu tür virüsler peş peşe geliyor. Biri bitip biri başlıyor. Bu yüzden uzun süren hastalıklar olabiliyor. Bu virüsler riskli grupta peş peşe iki virüs bir arada olursa kişilerde büyük sorunlara neden olabilir. Grip aşısına ilgi geçen yıla göre biraz arttı, ama hala istediğimiz düzeyde değil. Grip aşısı yapılmasını tavsiye ettiğimiz kişiler bağışıklığı zayıf kişiler, yaşlılar, KOAH, akciğer hastalığı, kalp hastalığı olan kişiler. Gribin çok etkilediği bir başka grup da gebeler. Geçmişte domuz gribi, kuş gribi gibi salgınlarda çok sayıda gebe kaybımız oldu. Bu yüzden bu özel gruba aşı yapılması çok önemli" diye konuştu.

BASİT ÖNLEMLERE UYULMUYOR

Sık sık söylenen maske, mesafe, hijyen gibi basit önlemlere uyulmadığını belirten Prof. Dr. Taşova, şunları söyledi:

"Bazı korunma yollarını unuttuk ve bunlara uyulmuyor. El yıkama, bulunduğumuz yerleri havalandırma, hasta olan kişilerin en azından maske ile toplum içine çıkması, kalabalık yerlerde riskli grubun maske takması gibi basit önlemlerle bu virüslerden korunabiliriz. Ama baktığımızda bu kuralların artık işe yaramadığını görüyoruz. Yapmamız gereken şey aslında hasta olmadan önce kurallara uymak. Özellikle riskli grupta grip aşısı yaptırmak, eksikse C vitamini, D vitamini almak, bol sebze ve meyve yemek. Ayrıca kalabalık ortamda riskli grubun ve özellikle hasta kişilerin maske takmasını öneriyoruz."