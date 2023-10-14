Uzmanından kritik kablosuz kulaklık uyarıları. Sağır olabilirsiniz

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vural Fidan, kablosuz kulaklıkların kulak içinde fazla takılı halde kalmasının dış kulak enfeksiyona sebep olabileceğini belirtirken, bu tip kulaklıkların 90 dakikadan fazla kullanılmaması konusunda kullanıcıları uyardı.

Kablosuz kulaklıklar, son zamanlarda mobil cihaz kullananların tercihi haline geliyor. Kablolu kulaklıklara göre daha ergonomik olan kablosuz kulaklıklar, bazen kulak sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.

Uzmanlar, kablosuz kulaklıkların kulağa verdiği zararları ve nasıl kullanılması gerektiğini anlatıyor.

Prof. Dr. Vural Fidan, kablosuz kulaklıkların kulağa fazla süre takılı kalmasının neden olduğu problemleri açıklarken, bu kulaklıkları kullanırken dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

Prof. Dr. Fidan, kablosuz kulaklıkların 90 dakikadan fazla kullanılmamasını önerirken, tedavi sürecinin zorlu olduğunu ifade etti.

“KULAKLIKLAR EN FAZLA 90 DAKİKA TAKILMALI”

Türkiye’de satılan kablosuz kulaklıkların radyasyon seviyesinin uluslararası standartlara uygun olduğunu söyleyen Prof. Dr. Fidan, insan kulağının sürekli bir şey takmaya uygun olmadığını belirtti.

Kulak içindeki nesnenin dış kulak iltihabına yol açabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Fidan, şöyle konuştu:

“Kulaklıklar uzun zamandır hayatımızda olan cihazlar. Teknoloji sayesinde artık bu kulaklıkları kablolu olmadan da kullanabiliyoruz. Bu kulaklıklar vücuda SAR değeri dediğimiz bir radyasyon etkisi yaratıyor. Bu etkinin insan vücuduna ne kadar zarar verdiğini kilogram-watt cinsinden ölçüyoruz. Türkiye’de TSE ve CE belgeli olan kablosuz kulaklıkların hiçbiri radyasyon açısından sorun yaratmıyor. Bu yüzden bunları kullanmada bir sakınca yok. Ama bu kulaklıkları sürekli takmamızı istemiyoruz. Çünkü kulağımızın yapısı herhangi bir şeyi uzun süre takmaya uygun değil. Kulaklıkları en fazla 90 dakika takılmalı. Çok yüksek sesle de dinlenmemeli. Uzun süre ve yüksek sesle kulaklık kullanmak akustik travma dediğimiz kulağa aşırı sesin verdiği hasarı ortaya çıkarabilir. Ayrıca kulağa sürekli bir şeyin takılı olması dış kulak iltihabını da tetikleyebilir. Bu da tedavi sürecinde hem bizi hem de hastayı zorlayabilir.”

“YANINDAKİ KİŞİNİN SESİNİ DUYAMIYORSA SES SEVİYESİNİ AZALTMALI”

Kablosuz kulaklıkların kulağa fazla süre takılı kalmasının kalıcı işitme kaybına neden olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Fidan, kulaklıktan gelen sesin çok yüksek olmasının da zararlı olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Fidan, “Kablosuz kulaklıkların uzun vadede ne kadar zararı olduğunu henüz bilmiyoruz. Kısa ve orta vadede ise bu yüksek sesin kişilerde kesinlikle kalıcı işitme kaybına sebep olabildiğini biliyoruz. Bu yüzden bu kulaklıkların ses ayarlarının çok yüksek olmamasını tavsiye ediyoruz. Kişi kulaklığı taktığında yanındaki kişinin ne dediğini anlayamıyorsa ses seviyesini azaltmalı. 50 desibelin altındaki sesler kullanılabilir sesler olarak kabul ediliyor. Ama sürekli olmamalı. Düşük desibelli ses maruziyeti de işitme kaybına yol açabiliyor” dedi.

“ÇOCUKLARDA KABLOSUZ KULAKLIK KULLANMA SÜRESİ EN FAZLA 30 DAKİKA OLMALI”

Kablosuz kulaklık kullanımının çocuklar üzerindeki etkisini de anlatan Prof. Dr. Fidan, “Çocukların da radyasyon etkisi yaratan cihazlardan uzak durmasını ve bu sürecin de ebeveynler tarafından kontrol altında tutulmasını istiyoruz. Erişkinlerde 90 dakika olan kullanma süresini çocuklar için en fazla 30 dakika olarak belirlemek mümkün. Cep telefonu dahil olmak üzere kablosuz ağa bağlanan cihazlardan da çocukların uzak durmasını hem kulak sağlığı hem de nörojenik sağlık açısından öneriyoruz” diye konuştu.