Uzmanından okul açılmadan velilere çocuk uyarısı

Uzmanı, “Çocuğunuz isterse sevdiği bir nesneyi okula götürmesine izin verin” diyerek uyarılarda bulundu.

Uzmanından okul açılmadan velilere çocuk uyarısı

Editör: Erkavim Yıldırım

Psikolog Betül Yaman, okula uyum süreci hakkında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmede bulunarak çocukların bilişsel, fiziksel, sosyal-duygusal olarak okula hazır olmasının önem taşıdığını ifade etti.

Her çocuğun okula alışma sürecinin farklı olduğunu söyleyen Psikolog Betül Yaman, “Okula vardığınızda vedalaşma süresini kısa tutmanız, uzun sarılmalar ve dramatik vedalaşmalardan kaçınmanız ayrılık sürecini kolaylaştırır. Okula uyum sağlayana kadar çocuğunuzun sevdiği bir oyuncağı, sizin fotoğrafınızı ya da size ait bir eşyayı yanında götürmesine izin verebilirsiniz” dedi.

Her çocuğun okula alışma sürecinin farklı olabileceğine dikkat çeken Psikolog Betül Yaman, “Çocukların yeni bir ortama ve yeni insanlara alışırken ayrılmakta zorluk yaşaması gelişimlerinin normal bir parçasıdır” diye konuştu.

ÇOCUK PSİKOLOJİSİ NEDİR?

Çocuk psikolojisi, bilinçaltı ve bilinçli olarak çocukluk gelişimi çalışmasıdır. Çocuk psikologları, bir çocuğun zihinsel gelişimini anlamak için ebeveynleri, kendileri ve dünya ile nasıl etkileşime girdiğini gözlemler.

ÇOCUK PSİKOLOJİSİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Herkes çocuğunun sağlıklı bir gelişim göstermesini ister, ancak bir çocuğun davranışının normal gelişim evresinin bir belirtisi mi yoksa bir anormallik belirtisi mi olduğu her zaman net değildir.

Çocuk psikologları bu farkı anlamanıza yardımcı olabilir. Bir çocuğun normal ve anormal psikolojik kalıplarını anlamak, ebeveynlerin çocuklarıyla en iyi nasıl iletişim kuracaklarını ve bağlantı kuracaklarını anlamalarına, çocuklarına duyguları yönetmek için başa çıkma mekanizmalarını öğretmelerine ve çocuklarının her yeni gelişim aşamasında ilerlemesine ve gelişmesine yardımcı olabilir.

Çocuk psikologları ayrıca anormal davranışları erkenden tespit edebilir, öğrenme sorunları, hiperaktivite veya kaygı gibi yaygın davranış sorunlarının kökenini tespit etmeye yardımcı olabilir ve çocukların erken çocukluk çağı travmasını atlatmasına yardımcı olabilir. Ayrıca otizm gibi gelişimsel gecikmeleri veya anormallikleri önlemeye, değerlendirmeye ve teşhis etmeye yardımcı olabilirler.

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