﻿Kışın cildi canlı tutmak için uzmanından bomba öneri

İHA’nın haberine göre; Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, kış aylarında vücudun fazlasıyla kuruduğunu söyleyerek dışardan eve girildiği zamanda ellerin ve yüzün temizlenmesi gerektiğini belirterek, “İç Anadolu ikliminde hava kuru olduğu için ve nem az olduğu için biraz daha fazla nemlendirici kullanmak ve su içmek gerekiyor. Eldiven gibi soğuğa karşı mekanik koruyucu giysilerimizi özellikle giyilmeli” ifadelerini kullandı.

“KESEYİ ABARTIRSANIZ CİLDİ KURUTUR”

Özellikle çalışan kişilerin işten eve döndüğünde yüzünü çok iyi temizlemesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Tümtürk şunları ifade etti:

“Çünkü hava kirli olduğu için havada asılı kalan partiküller yüzümüze yapışır. O yüzden işimizden ya da okulumuzdan eve geldiğimizde yüzümüzü çok iyi temizlemek gerekiyor. Cilt tipine ve yaşa uygun nemlendiricileri geceleri kullanılabilir. Ortalama olarak, cilt tipimize göre düzgün, doğru ve düzenli yapılan bir temizlik, düzenli uygulanan nemlendirici, bol su içmek çok çok önemli. Çünkü cildinize ne kadar çok nemlendirici sürerseniz sürün içeriden alınan nemi, suyun verdiği nemi almanız mümkün değildir. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor”

Dr. Tümtürk, yenilemek amacıyla tercih edilen peeling uygulamasını cildi yıpratmadan, abartıya kaçmadan yapmak gerektiğine, kesenin de aynı şekilde dikkatli uygulanması ve ayda 1 kereden fazla yapılmaması gerektiğine, aksi halde cilt kuruluğuna yol açacağına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Cildi temizlerken kese kullanılması toplumumuzda yaygın bir durum. Kese mekanik bir işlemdir; cildi yeniler, dolaşımı artırır ama abartıldığı zaman cildi kurutur. O nedenle özellikle kışın yüze haftada bir yapılacak keseyi, ayda bire çıkarmak gerekiyor. Ayrıca banyo olurken cildi kuruttuğu için çok sıcak su kullanmamak gerekiyor”

“KIŞIN ÇOK SICAK SUYLA BANYO YAPMAYIN”

Kış aylarında cilt sağlığını çok dikkat etmek gerektiğini söyleyen Dr. Tümtürk, “Cilt bakımını doğru yapmak çok önemli. Onun için bakım anlamında öncelikle cildimize uygun iyi bir temizleyici, en önemlisi nemlendirici olması gerekiyor. Cildinizi tanırsanız, uygun olan nemlendiriciyi kullanırsınız. Doğru ürün, doğru ve abartmadan kullanım, bol su içmek çok önemlidir” diye konuştu.

Dr. Tümtürk, kuruluk problemi dışında ekstrem bir problem varsa bunun ‘özel cilt’ grubuna girdiğini ve mutlaka bir dermatoloji uzmanına görünmek gerektiğini söyledi.