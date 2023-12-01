Uzmanından unutkanlık kritik Demans ve Alzheimer açıklaması

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Remzi Yiğiter, demans veya halk arasında bunama adı verilen durumun merkezi sinir sisteminin unutkanlık ile seyreden ve ilerleyici beyin yıkımı ile son bulan bir hastalık olduğunu dile getirdi.

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Remzi Yiğiter Alzheimer hastalığının demans tabloları içinde en sık görülen formu olduğuna vurgu yaparak, kişinin yaşının ilerlemesi görülme sıklığının arttığını kaydetti.

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Remzi Yiğiter, demans veya halk arasında bunama adı verilen durum merkezi sinir sisteminin unutkanlık ile seyreden ve ilerleyici beyin yıkımı ile son bulan bir hastalık olduğunu belirtti.

Yiğiter, bu hastalarda bilinç bulanıklığı olmaksızın hafıza bozukluğu, çeşitli nöropsikiyatrik semptomlar ve günlük yaşam aktivitelerinde kayıp gözlendiğini de aktardı.

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Remzi Yiğiter Alzheimer hastalığının demans tabloları içinde en sık görülen formu olduğuna vurgu yaparak, kişinin yaşının ilerlemesi görülme sıklığının arttığını kaydetti.

Günümüzde alzaymır hastalığında insanın yaş ortalamasının artmasıyla çok önemli bir medikososyal bir problem haline geldiğini belirten Doç. Dr. Remzi Yiğiter, alzaymır hastalarının bakımı ile ilgilenen aile üyelerinin de birçok sorun yaşadığını ifade etti.

Alzaymır hastaları ile ilgilenen aile bireylerinde bu hastalığın ağır bir yük haline geldiğini belirten Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Remzi Yiğiter şunları belirtti:

"Her ne kadar alzaymır hastalığı en sık görülen demans tablosu olsa da çok fazla sayıda ve daha nadir görülen demans tabloları da mevcuttur. Hastada doğru yaklaşım, muayene, laboratuvar ve nöropsikolojik değerlendirme sonunda doğru tanı konulması, sınıflandırılmanın yapılması ve uygun tedavi seçenekleri düzenlenmesi gerekir. Alzaymır hastalığı gibi nörodejeneratif grup dediğimiz durumlarda tedavi seçenekleri kısıtlı olsa da hastalığın ilerlemesi ve davranışsal semptomlar üzerine belirgin fayda olmaktadır. Ayrıca nörodejeneratif olmayan ve tedavi edilebilir demanslar ise tamamen tedavi edilebilmektedir. Bu sebeple günümüzde yaşın ilerlemesi ile birlikte alzaymır hastalığında artışlar gözlemlenmektedir. Alzaymır tedavilerinde yaşlı hastalar ve ailelerin ertelemesi sebebiyle ülkemizdeki hastaların ancak yüzde 10 civarı uzman bir hekime başvurmakta, bunun neticesinde de tedavi gerçekleşmektedir. ‘Yaşlıdır, unutur’ demek yanlış bir kanı olmasına karşın, bu hastalığının tedavisinin önemsenmesi ve farkına varılması gerekmektedir. En sık unutkanlık nedeni olan alzaymır, hastalar ve hastalık sürecinde bakım veren aileler tarafından dikkate alınması gereken bir hastalıktır. Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde demans konusunda tecrübeli hekim ve psikologlar ile hastalara doğru tanı ve tedavi seçenekleri sunmaktayız"