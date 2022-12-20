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Kış kalbi vuruyor Bunları tüketin kalp sağlınızı koruyun

Uzman Dr. Raif Kılıç, kış mevsimini etkisiyle oluşan soğuk havalarda vücudun bağışıklık sisteminde normalden fazla zayıflama olabileceğini söyleyerek soğuk havanın kalp damarlarının büzüşmesine neden olduğunu dile getirdi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 10:42
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Uzmanından uyarı: Kış mevsimi kalp sağlığını etkiliyor C vitami kalp sağlığını koruyor

Kış kalbi vuruyor Bunları tüketin kalp sağlınızı koruyun
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İHA’nın haberine göre; Kardiyoloji Uzmanı Dr. Raif Kılıç, kış aylarında vücuttaki ısının korunması için kalbin daha fazla efor sarf ettiğini ve kalbin bundan dolayı yorulabileceğini ifade etti.

Kış mevsimlerinde grip ve zatürre gibi birçok hastalık giderek daha sık görülüyor. Ancak soğuk havalar sadece bu hastalıklara yakalanma riskini değil, aynı zamanda kalp sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor.

“KALP HASTALIĞI OLANLARIN GRİP VE ZATÜRRE AŞILARINI YAPMALARINI ÖNERİYORUZ”

Kılıç, özellikle kış aylarında görülen grip ve zatürre gibi hastalıkların da kalp rahatsızlığı olanları olumsuz etkilediğine vurgu yaparak şunları belirtti:

“Kışın sıklıkla görülen grip ve zatürre gibi enfeksiyonlar da özellikle kalp yetmezliği olan hastalarımızda durumu kötüleştirmekte, hastaneye yatışları arttırmakta ve maalesef bazılarını da bu sebepten dolayı kaybedebilmekteyiz. Bu yüzden kalp hastalığı olan hastalarımızın muhakkak grip ve zatürre aşılarını yapmalarını öneriyoruz. Ayrıca gripte kullanılan dekonjestan dediğimiz maddeleri içeren ilaçların kullanımı da yine kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceğinden o tür ilaçların hastalarımız tarafından kullanmamalarını tavsiye etmekteyiz”

“C VİTAMİNİNDEN ZENGİN BESLENİLMESİ VE YETERLİ SIVI ALINMASINI ÖNERMEKTEYİZ”

Kalbi besleyen damarların soğuk geçen mevsimlerde büzüştüğünden dolayı, kalbin yeterince oksijenlenmediğini belirten Kılıç şunları belirtti:

“Bu da kalpten kaynaklı göğüs ağrısı ve kalp krizine sebep olabilmektedir. Hastalarımızın kalın ve yünlü giysiler giymesini tavsiye ediyoruz. Soğuk havalarda özellikle dışarıya mümkünse çıkılmaması, çıkılacaksa eğer boğazlı veya atkı takılmasını öneriyoruz. Baş kısmının yine bere gibi giysilerle korunmasını tavsiye ediyoruz. Göğsün özellikle soğuk havaya direkt maruz kalmaması için ceket ve mont gibi önü kapatılabilen giysilerin önünü muhakkak kapatılması gerekmektedir. Hastalarımızın özellikle C vitamininden zengin beslenmesini ve yeterli sıvı almasını önermekteyiz”

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