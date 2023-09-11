Uzmanından velilere kritik öğretmen ve arkadaş tavsiyesi

Uzmanı, “Çocuğunuzun öğretmeni ve arkadaşlarıyla bağ kurmasını destekleyin” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Uzmanından velilere kritik öğretmen ve arkadaş tavsiyesi

Editör: Ali Öncü

Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, okula yeni başlayan çocuğun alışması konusunda anne-babalara sakin kalmaları önerisinde bulundu.

Öziç, “Ağlayabilir, zorlanabilir, şaşırabilir. Çocuğunuzun verdiği/vereceği tepkiler sizi zor durumda hissettirebilir. O gerginken siz sakinliğinizi korumayı seçin. O ağlıyorken anlayışlı olmayı seçin. Sarılın” diye konuştu.

Okula alışma sürecindeki 1. sınıflar için anne ve babalara önerilerde bulunan Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, “Çocuğunuzun öğretmeni ve arkadaşlarıyla bağ kurup, temasta olmasını destekleyin. Okul içinin güvenli alana dönüşmesi adına izin verildiği zamanlarda birlikte vakit geçirin” dedi.

OKULA UYUM SÜRECİ NEDİR?

Okula uyum süreci, sağlıklı bireyler yetiştirmede hayati önem taşıdığından tüm dünyada davranış bilimleri ile ilgili birçok disiplinin önem verdiği konulardan biri. Okulla ilk kez karşılaşan ya da uzun bir yaz tatilinden sonra başlayan çocuklar bir uyum sürecinden geçer. Okulla ilgili davranış geliştirmek okula uyum için çok önemlidir. Kurallara uyma ve akranlarıyla uygun ilişkiler kurma çocuğun yapması gereken gelişimsel görevlerdir. Okula uyum, çocukların okul ortamındaki ilgi ve rahatlığı, okul bağlılığı ve okul başarısı anlamına gelir. Çocukların okula uyum sürecinin temelinde yetenekleri, becerileri, uyum özellikleri ve kişiler arası çevre yatmaktadır. Okula uyum kavramı, çocukların okul ortamına ilişkin algıları, okul deneyimleri, okul bağlılığı, okula hazır bulunuşluluk ve okul performansı dahil olmak üzere çocukların eğitim süreçlerinin diğer yönleriyle ilişkilidir.

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