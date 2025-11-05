Çocukları mevsimsel enfeksiyonlardan ve bulaşıcı hastalıklardan korumanın, sanıldığı gibi karmaşık tedaviler veya yüksek maliyetli takviyeler gerektirmediği, son dönemdeki bilimsel çalışmalarla bir kez daha kanıtlandı.

Dünya çapında önde gelen pediyatri ve mikrobiyoloji uzmanları, el hijyeni, yeterli uyku ve dengeli beslenme gibi "basit" addedilen önlemlerin, çocuk sağlığını korumadaki gücüne dikkat çekti.

AMERİKA'DAN KRİTİK UYARI: EL YIKAMA 'HAYAT KURTARAN' RUTİN

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nde (CDC) görev alan ve halk sağlığı alanında önemli çalışmalara imza atan Dr. Emily Carter, özellikle okulların açılmasıyla artan enfeksiyon riski hakkında konuştu.

Dr. Carter, yaptığı açıklamada, "Ebeveynlerin çocuklarına öğretebileceği en değerli ders, doğru el yıkama tekniğidir" ifadesini kullandı.

Dr. Carter, "Sadece suyla durulamak yeterli değil. Sabunun köpürtülerek en az 20 saniye boyunca parmak araları ve tırnak altları dahil olmak üzere ovulması gerekiyor. Bu basit rutin, solunum yolu virüslerinin ve ishal etkenlerinin yayılmasını dramatik bir şekilde azalttığını gösteren kapsamlı araştırmalar yayımlandı" şeklinde konuştu.

İSVİÇRE'DEN BAĞIŞIKLIK VURGUSU: UYKUSUZLUK KALKANI DÜŞÜRÜYOR

Basel Üniversitesi Pediatrik İmmünoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Andreas Müller ise, çocukların bağışıklık sisteminin doğru çalışmasında uykunun kritik rol oynadığını belirtti.

Prof. Dr. Müller, çocukların yaşlarına uygun, kesintisiz ve yeterli sürede uyumasının, vücudun hastalıklara karşı koruyucu hücreleri optimal seviyede üretmesi için şart olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Müller, "Kronik uyku eksikliği, bağışıklık tepkilerini zayıflattığını gösteren çalışmalar bulunuyor. Yorgun bir vücut, virüs ve bakterilere karşı daha savunmasız hale geliyor. Bu nedenle, ebeveynler sadece hastalık döneminde değil, rutin olarak çocuklarının uyku düzenini önceliklendirmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

BESLENMEDE 'BASİT' MUCİZE: ŞEKER TÜKETİMİNİ KISITLAMA

Uluslararası Pediatri Kurumu'nun (IPA) yayımladığı bir raporda, C vitamini ve çinko gibi takviyeler yerine, doğal yollarla beslenmenin önemi vurgulandı.

Raporda, özellikle aşırı şekerli gıdalardan uzak durulmasının bağışıklık sistemini desteklediği belirtildi.

Vücuttaki yüksek şeker seviyelerinin, beyaz kan hücrelerinin mikroplarla savaşma yeteneğini geçici olarak azaltabileceği bilimsel literatürde sıklıkla ifade edildi.

Uluslararası uzmanların görüş ve araştırmaları, çocukları hastalıklardan korumanın anahtarının, hayat tarzına yerleştirilen ve titizlikle uygulanan bu görünmez ama etkili kalkanlarda gizli olduğunu ortaya koydu.