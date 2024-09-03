Uzmanlar açıkladı: İşte kansızlığa iyi gelen besinler

Kansızlık Türleri ve Nedenleri:

Demir Eksikliği Anemisi: En yaygın anemi türüdür ve demir eksikliğinden kaynaklanır. Demir, kemik iliğinin kırmızı kan hücreleri için gerekli hemoglobini üretmesi için gereklidir. Yetersiz demir alımı, hamilelik, ağır adet kanamaları, mide ülserleri ve bazı kanser türleri bu tür anemiye yol açabilir.

Vitamin Eksikliğine Bağlı Anemi: Kırmızı kan hücrelerinin sağlıklı şekilde üretilebilmesi için demir, folat ve B12 vitaminlerine ihtiyaç vardır. Bu vitaminlerin eksikliği, kırmızı kan hücresi üretiminin azalmasına neden olabilir. Özellikle B12 vitamini emilimindeki sorunlar, pernisiyöz anemi adı verilen bir duruma yol açabilir.