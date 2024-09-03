Uzmanlar açıkladı: İşte kansızlığa iyi gelen besinler

Kansızlığa iyi gelen besinler ise, genellikle demir bakımından zengin yiyeceklerdir. Ayrıca, demir emilimini artıran C vitamini içeren besinler de önemlidir. İşte kansızlığa iyi gelen başlıca besinler ve uzman görüşleri:
Kansızlığa İyi Gelen Besinler
Kırmızı Et: Demir bakımından zengindir ve kolayca emilen bir demir formu içerir.
Karaciğer: Demir ve B12 vitamini açısından oldukça zengindir.
Ispanak: Bitkisel kaynaklı demir içerir, C vitamini ile birlikte tüketildiğinde emilimi artar.
Baklagiller: Mercimek, nohut ve fasulye gibi baklagiller iyi birer demir kaynağıdır.
Yumurta: Demir ve B12 vitamini içerir.
Kuru Meyveler: Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru erik demir açısından zengindir.
Fındık ve Tohumlar: Özellikle kabak çekirdeği, badem ve kaju demir içerir.
Tam Tahıllar: Yulaf, kinoa ve kepekli tahıllar demir açısından faydalıdır.
Deniz Ürünleri: İstiridye, midye ve balık türleri yüksek demir içeriğine sahiptir.
C Vitamini Kaynakları: Portakal, mandalina, limon, çilek, kivi ve kırmızı biber gibi C vitamini açısından zengin yiyecekler, demirin emilimini artırır.