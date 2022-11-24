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Menopoz semptomları hakkında bildikleriniz yanlış olabilir

Uzmanlar kadınlarda görülen menopoz semptomlarının düşünülenden daha fazla olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 17:33
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Uzmanlar açıkladı. Menopoz semptomları hakkında bildikleriniz yanlış olabilir

Menopoz semptomları hakkında bildikleriniz yanlış olabilir
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Independent'ın haberine göre; Araştırmalar, menopoza giren kadınların sıcak basması, gece terlemesi, yorgunluk, uyku güçlükleri ve düzensiz adet dönemlerini sürecin bir parçası olarak kabul ettiklerini ortaya koydu. Ancak bir doktor kulak çınlaması, idrar enfeksiyonları, vücut kokusunda değişiklik, zayıf kemikler ve huzursuz bacaklar gibi diğer rahatsızlıkların da kadınların hayatındaki bu dönemle ilişkili olabileceğini öne sürdü.

Dr. Naomi Potter artan alerjiler, kalp çarpıntısı ve ağız sağlığındaki değişikliklerin de menopoz dönemiyle bağlantılı olabileceğini ifade etti.

Dr. Potter'ın iddiaları, menopoz dönemindeki 5 bin kadınla yapılan bir ankette, menopoz yolculuğunun sonuna gelmiş olanların bile neler yaşadıklarına dair nispeten bilgisiz kaldıklarını ortaya konulması üzerine geldi.

ANKETİN SONUÇLARI

Menopoza giren ya da girmiş olan kadınların sadece yüzde 40'ının semptomları için yardım almak üzere bir aile hekimine gittiği ifade ediliyor. Bunların yarısından biraz azı vücutlarının neler yaşadığı konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığını düşünürken, yüzde 56'sı yaşadıklarına daima şaşırdığını itiraf ediyor.

Kadınların sadece yüzde 1'i, idrara çıkma sıklığı veya vajinal değişiklikler gibi daha sıra dışı semptomların menopoz yolculuğunun bir parçası olduğunun farkındayken, sadece yüzde 2'si idrar kaçırma, cilt sorunları veya kalp çarpıntısı gibi durumlara katlanmak zorunda kalabileceklerinin bilinciyle yaşıyor. Sadece yüzde 3'ü baş dönmesi, güven kaybı veya neşe kaybı gibi duygularının hormon seviyelerindeki değişimle doğrudan bağlantılı olduğunu anlıyor.

Perimenopoz öncesi olduğunu iddia eden kadınların üçte biri bunun her kadının başına geldiğini düşünmüyor. Her 10 kadından dördü, menopozun başlama dönemi veya yaşanan semptomların kalıtsal olup olmadığından emin olamıyor. Üçte ikisinin menopoz yolculuğunun cinsel dürtüyü azaltıp azaltmayacağı hakkında hiçbir fikri yokken, yüzde 74'ü bunun kilo alımı ile bağlantılı olabileceğini fark etmiyor.

'PERİMENOPOZ'

Ankete katılan kadınlar arasında menopozun uzun yıllar boyunca devam ettiği yönünde yanlış bir yaygın kanı bulunduğu gözlemlendi. Ancak Dr. Potter bu geçiş döneminin "perimenopoz" olarak adlandırıldığını ve hormonların dalgalandığı bu dönemin yıllarca sürebileceğini söyledi.

Dr. Potter şunları söyledi: "Vücutlarının nelerden geçeceği ya da geçmekte olduğu konusunda emin olmayan kadınlardan pek çok efsane duyuyorum. Kadınlar 40'lı yaşlarında semptom yaşayamayacaklarına inanıyorlar çünkü yeterince yaşlı olmadıklarını ya da semptomlarının menopozal olmadığını düşünüyorlar. Ama aslında 45 yaşın üzerindeyseler, muhtemelen menopoz semptomları vardır. Bunun ötesinde kadınlar tıp uzmanlarından alacakları yardım konusunda da yanlış bir algıya sahipler. Aşırı kilolu, yaşlı, migrenli, karaciğer hastası, yüksek tansiyonlu olduklarında bunun tedavisinin olmayacağına inanıyorlar."

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