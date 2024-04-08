Uzmanlar uyardı bugün evcil hayvanlarda görülebilir

Kaynak: Cumhuriyet
Uzmanlar uyardı bugün evcil hayvanlarda görülebilir
Nadir görülen güneş tutulması bugün Meksika, Kuzey Amerika ve Kanada’nın bazı bölgelerinde görülebilecek. Güneş tutulması dünyanın bazı bölgelerinde ise kısmi olarak gözlemlenebilecek. Tam güneş tutulması ile evcil hayvanlarda olağan dışı bir takım hareketler görülebilir.

Güneş ve Ay’ın muhteşem buluşması esnasında Ay, Güneş ile Dünya arasından geçerek Güneş ışınlarının dünyaya ulaşmasını engelleyecek ve dünyanın bazı bölgeleri gündüz saatlerinde geceden farksız olmayacak.

Uzmanlar bu nadir gerçekleşen buluşmayı izlemek isteyenler için bir dizi sağlık uyarısı yayınlarken, evcil hayvan sahipleri de uyarıldı.

170815-vod-eclipse-promo-16x9-1600.jpg

EVCİL HAYVANLAR NEFES NEFESE KALABİLİR

Nadir gerçekleşen bu tam tutulmanın hayvanlar üzerindeki etkileri hakkında tam olarak bilinmiyor.

Amerikan Kennel Kulübü Baş Veteriner Sorumlusu Jerry Klein CBS'e konu hakkındaki açıklamalarında, "Söylenenlerin çoğu sadece anekdot raporları ve gönüllü bilgilerden ibaret" dedi. Ancak uzmanların, tutulmanın hayvanları nasıl etkileyebileceği konusunda bazı fikirleri var.

ekran-goruntusu-2024-04-08-121557.png

Pennsylvania Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde görev yapan veteriner hekim Profesör Dr. Katie Krebs'e göre, "Çoğu hayvan, tutulmadan genel olarak etkilenmeyecektir, ancak evcil hayvan sahipleri kısa süreli kafa karışıklığı fark edebilir. Zira köpekler ve kediler korku ve kafa karışıklığı sergileyebilir..."

Krebs, tutulma esnasında evcil hayvanların saklanabileceğini, uluyabileceğini, gezinebileceğini veya nefes nefese kalabileceğini; daha da önemlisi, gökyüzü karardıkça bazılarının gece rutinlerine erken dönmeye başlayabileceğini de belirtti.

ekran-goruntusu-2024-04-08-121546.png

Son Haberler
Dur ihtarına uymadı. Uyuşturucu ile yakalandı Yerel Haberler
Dur ihtarına uymadı. Uyuşturucu ile yakalandı
Meral Akşener'in genel merkezdeki eşyaları makam aracına konulup götürüldü! Aday olmayacağını açıklamıştı Gündem
Meral Akşener'in genel merkezdeki eşyaları makam aracına konulup götürüldü! Aday olmayacağını açıklamıştı
Çalışanların kaldığı yatakhane küle döndü Yerel Haberler
Çalışanların kaldığı yatakhane küle döndü
Kastamonu'da bugün Enderun usulü teravih namazı kılınacak Yerel Haberler
Kastamonu'da bugün Enderun usulü teravih namazı kılınacak
Bunu yapanlar yandı. Bakan Mehmet Şimşek açıkladı. Ekonomi
Bunu yapanlar yandı. Bakan Mehmet Şimşek açıkladı.
SSK ve Bağ-kur emeklisinin zamlı temmuz maaş tablosu ortaya çıktı Ekonomi
SSK ve Bağ-kur emeklisinin zamlı temmuz maaş tablosu ortaya çıktı
Tütsünün ölümcül zararı ortaya çıktı. Herkes yararlarıyla biliyordu Sağlık
Tütsünün ölümcül zararı ortaya çıktı. Herkes yararlarıyla biliyordu