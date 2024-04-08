Uzmanlar uyardı bugün evcil hayvanlarda görülebilir

Güneş ve Ay’ın muhteşem buluşması esnasında Ay, Güneş ile Dünya arasından geçerek Güneş ışınlarının dünyaya ulaşmasını engelleyecek ve dünyanın bazı bölgeleri gündüz saatlerinde geceden farksız olmayacak.

Uzmanlar bu nadir gerçekleşen buluşmayı izlemek isteyenler için bir dizi sağlık uyarısı yayınlarken, evcil hayvan sahipleri de uyarıldı.

EVCİL HAYVANLAR NEFES NEFESE KALABİLİR

Nadir gerçekleşen bu tam tutulmanın hayvanlar üzerindeki etkileri hakkında tam olarak bilinmiyor.

Amerikan Kennel Kulübü Baş Veteriner Sorumlusu Jerry Klein CBS'e konu hakkındaki açıklamalarında, "Söylenenlerin çoğu sadece anekdot raporları ve gönüllü bilgilerden ibaret" dedi. Ancak uzmanların, tutulmanın hayvanları nasıl etkileyebileceği konusunda bazı fikirleri var.

Pennsylvania Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde görev yapan veteriner hekim Profesör Dr. Katie Krebs'e göre, "Çoğu hayvan, tutulmadan genel olarak etkilenmeyecektir, ancak evcil hayvan sahipleri kısa süreli kafa karışıklığı fark edebilir. Zira köpekler ve kediler korku ve kafa karışıklığı sergileyebilir..."

Krebs, tutulma esnasında evcil hayvanların saklanabileceğini, uluyabileceğini, gezinebileceğini veya nefes nefese kalabileceğini; daha da önemlisi, gökyüzü karardıkça bazılarının gece rutinlerine erken dönmeye başlayabileceğini de belirtti.