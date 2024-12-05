Uzmanlar uyardı! Donan sayaç ve tesisata ateş tutmayın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uzmanlar uyardı! Donan sayaç ve tesisata ateş tutmayın

Kış mevsiminin en sert geçtiği şehirlerden biri olan Erzincan'da gece sıcaklığı -10 derecenin altına düşüyor. Bu durum herkes için olumsuz seyretse de bunun yanında şebeke suları için don tehlikesi de oluşuyor. Uzmanlar bu konuda uyardı.

Kış mevsiminin en sert geçtiği şehirlerden biri olan Erzincan'da geceleri eksi 10 civarlarında seyreden sıcaklılar günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle şebeke suları için don tehlikesi arz etti. Uzmanlar da donan sayaç veya tesisata ateş tutulmaması yönünde vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

"DONAN SAYAÇ VEYA TESİSATA ATEŞ TUTMAYIN"

Çok soğuk gecelerde tesisatın donmaması için alınan küçük tedbirlerin bu tür sıkıntıları engelleyebileceğini belirten yetkililer, su boru ve sayaçlarının donmaması için borularda durağan suyun kalmaması gerektiği ve bunun için musluğun bir miktar açık bırakılması tavsiyesinde bulundu. Bu şekilde suyun sürekli hareket halinde olacağı için donmayacağına dikkat çekilerek, yaygın olarak yapılan yanlışlara da değinildi.

Uzmanlar, donan sayaç ve tesisata ateş tutulmaması veya sıcak su dökülmemesi gerektiği ifade ederek bunun yapılması halinde tesisatın zarar görebileceği, sayacın yün gibi elyaf türü yalıtım malzemeleriyle kaplanarak ta korunabileceği belirtti.

Uzmanlar uyardı! Donan sayaç ve tesisata ateş tutmayın

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