Uzmanlar 'risk çok büyük' diyerek uyardı: Türkiye'yi korkutan kahverengi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sitesinde kuraklık haritalarını güncelledi. Ocak ayında ülkenin büyük bir kısmında şiddetli kuraklık yaşandığı belirtildi. Ekonomim Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, yeni kuraklık haritalarını değerlendirerek ilkbahar yağışlarına dikkat çekti. Yıldırım, "İlkbahar yağışları hayati öneme sahip. Yağış olmazsa çok büyük risklerle karşı karşıya kalacağız" diyerek yetkililere uyarılarda bulundu.

"DURUM KRİTİK"

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bakanlık Müşaviri Dr. Ali Recep Nazlı da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Meteoroloji yeni kuraklık haritalarını yayınladı, durum kritik" ifadesini kullandı.

MGM'nin yayınladığı haritalarda özellikle 2023 Ocak ayında ülkenin büyük bölümünde 'şiddetli kuraklık' yaşandığı gösteriliyor ve bu durum 'acil durum' olarak ifade ediliyor. Sadece Ege'nin büyük bölümü ve Akdeniz'in bir kısmında kuraklık riski yok görünüyor. Van ve Samsun da kuraklık riskinin olmadığı yerler arasında. Ülkenin geri kalanının hemen hemen tamamı ise yüksek riskli.

Kuraklık haritaları ülkenin büyük bir kısmında su tasarrufuna acil olarak başlanması gerektiğini ortaya koydu.