Uzmanlar yeni adım sayısını açıkladı. 10 bin adım kuralı artık şart değil

Editör: Naim Arıoğlu

17 ayrı çalışmadan yaklaşık 227 bin sağlıklı insanı temel alan bir bilimsel incelemeden günde en az 3.867 adım yürüyen insanlarda erken ölüm riskinin azalabileceği açıklandı.

Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi’nde yayınlanan inceleme, insanların günlük adımlarının en az bir hafta boyunca ölçüldüğü İngiltere’den altı çalışma da dâhil olmak üzere çalışmalara baktı.

Uzmanlar tarafından sürekli olarak önerilen günde 10 bin adım hedefinin gerekmediği bildirildi. Yeni bir araştırmaya göre, 4 bin adımın biraz altı da, erken ölüm riskinizi azaltmak için yeterli olabileceği vurgulandı.

YÜRÜMENİN SAĞLIĞA FAYDALARI

-Kilo arttırıcı genlerin etkilerine karşı koyar.

-Aşermeyi ve çeşitli şekerli atıştırmalıkların alımını azaltır.

-Meme kanserine yakalanma riskini azaltır.

-Eklem ağrılarını hafifletir.

-Bağışıklığı artırır.

-Kan şekerinin düşmesine yardımcı olabilir.

-Yürüyüş zihinsel sağlığınız için de faydalıdır.

-Yürümek bacaklarınızdaki kasları güçlendirebilir.

-Yürümek yaratıcı düşünmenizi destekler.

DOĞRU YÜRÜYÜŞ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Sıkmayan rahat giysiler giyin.

Susuzluğu önlemek adına yürüyüşten hemen önce ve hemen sonra bol su için.

Cildinizi yürüyüş sırasında güneşten korunmak adına güneş kremi kullanın.

Isınma ve soğuma için 5 dakika ayırın.

Doğru ayakkabıyı seçtiğinizden emin olun. Bu ayakkabı tabanı esnek ve yürüyüş için olmalı. Yürüyüşte sıkan ya da çok büyük gelen ayakkabılardan uzak durmanız önemli.

Yürüyüş yapmadan 2 saat önce sindirim sistemini rahatsız etmeyecek, sağlıklı karbonhidratlardan zengin olan ve yoğurt, süt gibi proteinlerle desteklenmiş bir öğün yapın. Bu öğünde muz, sütlü ya da yoğurtlu yulaf, hindi fümeli ya da peynirli sandviç tüketilebilir.

Yürüyüşten sonra protein bakımından zengin besinler ya da 1 orta boy meyve tüketin. Ayrıca yürüyüş sonrası yeterli miktarda sıvı almayı da unutmayın. Böylelikle terle atılan sıvı kaybını önleyebilir, kas kramplarının önüne geçebilirsiniz.