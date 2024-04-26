Uzmanlardan Çin tarçınıyla ilgili kritik uyarılar. Çin tarçını ve Seylan tarçını nasıl ayırt edilir?

KUMARİN ORANLARI:

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, Çin tarçını toz halinde Seylan tarçınına kıyasla 63 kat, çubuk halinde ise 18 kat daha fazla kumarin içermekte. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, 70 kilogram ağırlığındaki bir birey için günlük maksimum kumarin alımını 7 miligram olarak sınırlamıştı.

Araştırmalar, 1 gram Seylan tarçınında yaklaşık 0,1 miligram, 1 gram Çin tarçınında 3,8 miligram ve 1 gram Vietnam tarçınında ise 6,8 miligram kumarin bulunduğunu göstermekte.

Bu bilgiler ışığında, tüketici olarak sağlıklı seçimler yapmak ve tarçın tüketiminde dikkatli olmak önemli.

Kumarin içeriği yüksek olan Çin tarçını yerine, daha düşük kumarin içeren Seylan tarçını tercih edilmesi önerildi.