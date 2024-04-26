Uzmanlardan Çin tarçınıyla ilgili kritik uyarılar. Çin tarçını ve Seylan tarçını nasıl ayırt edilir?

Uzmanlardan Çin tarçınıyla ilgili kritik uyarılar. Çin tarçını ve Seylan tarçını nasıl ayırt edilir?
Hatice Özen
Popüler bir baharat olan Çin tarçınıyla ilgili uzmanlardan kritik uyarılar geldi. Diğer yandan Çin tarçını ve Seylan tarçını nasıl ayırt edilir? Konusu da merak konusu oldu. İşte araştırma haberimizin detayları…
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Uzmanlardan Çin tarçınıyla ilgili kritik uyarılar. Çin tarçını ve Seylan tarçını nasıl ayırt edilir? 1

Çin tarçını, popüler bir baharat olmasına rağmen, içerdiği kumarin maddesi nedeniyle bazı sağlık riskleri taşımakta olduğu biliniyor.

Diğer yandan Kumarinin hem Avrupa Birliği hem de Amerika Birleşik Devletleri tarafından potansiyel olarak kanserojen olarak kabul edilen bir bileşik olduğu bildirildi.

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Uzmanlardan Çin tarçınıyla ilgili kritik uyarılar. Çin tarçını ve Seylan tarçını nasıl ayırt edilir? 2

UZMAN UYARILARI:

Sağlık uzmanları, tarçın alırken kökenine dikkat etmeyi önermekte.

Bu önerinin sebebi, "Çin Tarçını" olarak da bilinen Cassia türündeki yüksek kumarin seviyesi olduğu bildirildi.

Kumarin, fazla tüketildiğinde karaciğer hasarına ve kanın pıhtılaşma sürecinde sorunlara neden olabilir.

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Uzmanlardan Çin tarçınıyla ilgili kritik uyarılar. Çin tarçını ve Seylan tarçını nasıl ayırt edilir? 3

KULLANIM ÖNERİLERİ:

Fitoterapi alanında uzman olan Dr. Can Çiftçi, kumarinin aşırı tüketiminin özellikle kronik hastalıkları olan bireyler için tehlikeli olabileceğini belirtti.

Kan sulandırıcı ilaçlar kullananlar veya karaciğer sorunları yaşayanlar için kumarin, mevcut tedavileri olumsuz yönde etkileyebilir.

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Uzmanlardan Çin tarçınıyla ilgili kritik uyarılar. Çin tarçını ve Seylan tarçını nasıl ayırt edilir? 4

Dr. Çiftçi, Çin tarçını kullanımının sınırlı tutulması gerektiğini ve düzenli kullanımda Seylan tarçınının tercih edilmesi gerektiğini vurgulamakta.

Çin tarçını, yemeklere nadiren ve küçük miktarlarda eklenmesi önerildi.

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Uzmanlardan Çin tarçınıyla ilgili kritik uyarılar. Çin tarçını ve Seylan tarçını nasıl ayırt edilir? 5

AYIRT EDİLME YÖNTEMLERİ:

Toz halindeki tarçınların kökeni belirtilmediğinde ayırt etmek güç olabilir. Fakat çubuk tarçınlar arasındaki farklar gözle görülürdür. Çin tarçını, koyu renkli ve kalın tabakalıdır; içi boş bir yapıya sahipti. Seylan tarçını ise daha açık renkli, ince tabakalı ve kırılgan bir yapıda.

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Uzmanlardan Çin tarçınıyla ilgili kritik uyarılar. Çin tarçını ve Seylan tarçını nasıl ayırt edilir? 6

KUMARİN ORANLARI:

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, Çin tarçını toz halinde Seylan tarçınına kıyasla 63 kat, çubuk halinde ise 18 kat daha fazla kumarin içermekte. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, 70 kilogram ağırlığındaki bir birey için günlük maksimum kumarin alımını 7 miligram olarak sınırlamıştı.

Araştırmalar, 1 gram Seylan tarçınında yaklaşık 0,1 miligram, 1 gram Çin tarçınında 3,8 miligram ve 1 gram Vietnam tarçınında ise 6,8 miligram kumarin bulunduğunu göstermekte.

Bu bilgiler ışığında, tüketici olarak sağlıklı seçimler yapmak ve tarçın tüketiminde dikkatli olmak önemli.

Kumarin içeriği yüksek olan Çin tarçını yerine, daha düşük kumarin içeren Seylan tarçını tercih edilmesi önerildi.

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Uzmanlardan Çin tarçınıyla ilgili kritik uyarılar. Çin tarçını ve Seylan tarçını nasıl ayırt edilir? 7

ÇİN TARÇINI VE SEYLAN TARÇINI NASIL AYIRT EDİLİR?

Tarçın alırken, sahte olup olmadığını anlamak için birkaç yöntem mevcuttur. Eğer tarçın bu testleri geçiyorsa, güvenle kullanılabilir.

Gerçek tarçın, sahte olanına kıyasla daha açık renkte, tatlı bir tada ve hoş bir aromaya sahiptir. Bu aroması, hafif baharatlı ve tatlı, narenciye notaları içerir ve taze pişmiş elmalı turta kokusunu andırır.

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Uzmanlardan Çin tarçınıyla ilgili kritik uyarılar. Çin tarçını ve Seylan tarçını nasıl ayırt edilir? 8

Tüm tarçın türleri, esansiyel yağın %65 ile %80'ini oluşturan sinnamaldehit adlı aktif bileşeni içerir. Bu bileşen, hem gerçek hem de sahte tarçının benzer sağlık faydalarına sahip olmasını sağlar.

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Uzmanlardan Çin tarçınıyla ilgili kritik uyarılar. Çin tarçını ve Seylan tarçını nasıl ayırt edilir? 9

Gerçek Seylan tarçını, daha hafif, yumuşak dokulu ve ince çubuklardan oluşur. Buna karşın, marketlerde satılan ve genellikle Çin tarçını olan çubuklar, koyu kahverengi renkte, sert dokulu ve kalın çevreli olma eğiliminde. Gerçek tarçın kolayca kırılabilirken, sahte tarçınlar genellikle daha dayanıklı

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Uzmanlardan Çin tarçınıyla ilgili kritik uyarılar. Çin tarçını ve Seylan tarçını nasıl ayırt edilir? 10

İki tarçın tipi yan yana konulduğunda, gerçek tarçının kokusu daha belirgindir ve sahte olanından kolayca ayırt edilebilir. Sahte tarçının kokusu güçlü ve baskın.

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Uzmanlardan Çin tarçınıyla ilgili kritik uyarılar. Çin tarçını ve Seylan tarçını nasıl ayırt edilir? 11

New York University Langone Medical Center'a göre, tarçın takviyeleri için önerilen günlük doz 1 ila 4 gram arasında.

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Uzmanlardan Çin tarçınıyla ilgili kritik uyarılar. Çin tarçını ve Seylan tarçını nasıl ayırt edilir? 12

Tarçın yağı için ise ideal doz günde yaklaşık 0,05 ila 0,2 gramdır. Günde 6 grama kadar alınan dozlarda herhangi bir yan etki bildirilmemişti.

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Uzmanlardan Çin tarçınıyla ilgili kritik uyarılar. Çin tarçını ve Seylan tarçını nasıl ayırt edilir? 13

Ancak, daha yüksek miktarlarda tarçın tozu ve yağı tüketimi, nefes ve kalp atış hızını artırabilir.

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Uzmanlardan Çin tarçınıyla ilgili kritik uyarılar. Çin tarçını ve Seylan tarçını nasıl ayırt edilir? 14

Bu bilgiler ışığında, tarçın seçimi yaparken dikkatli olmak ve gerçek tarçını tercih etmek önemli olduğu bildirildi.

Gerçek tarçın, hem lezzet hem de sağlık açısından daha iyi bir seçenek olduğu ifade edildi.

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