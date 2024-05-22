Uzmanlardan keneler ve evcil hayvanlar uyarıları

Evcil hayvan sahipleri için keneler ciddi bir tehdit oluşturmakta ve bu küçük parazitler, hayvanların yanı sıra insan sağlığı için de büyük riskler taşımakta.

Veteriner Hekim Fatih Koç, özellikle ormanlık ve yeşil alanlarda gezintiye çıkan evcil hayvan sahiplerinin kenelere karşı ekstra dikkatli olmaları gerektiğini vurgulamakta.

Keneler, tutundukları canlıların kanını emerken Lyme hastalığı gibi birçok tehlikeli hastalık etkenini de bulaştırabilmekte.

Bu nedenle, kenelerle mücadelede en etkili yöntem korunma olduğu bildirildi.

Korunma yöntemleri arasında çevresel önlemler, biyolojik mücadele ve kimyasal ilaç kullanımı bulunmakta.

Evcil hayvanlar için doğal mücadele yöntemleri de mevcut olduğu bildirildi.

Uzun otların üzerinde bekleyen keneler, temas edilen canlıların vücuduna geçebilmekte.

Bu sebeple, uzun otların olduğu alanlara girmemek ve bahçeleri düzenli biçmek, kenelerle mücadelede alınabilecek ilk önlemler arasında.

Her gezinti sonrasında evcil hayvanların vücutlarını, özellikle pati yastıkları, parmak araları, kulak çevresi ve kuyruk bölgelerini kontrol etmek ve tüylerini taramak, kenelerle mücadelede önemli bir adım olduğu vurgulanmakta.

Ayrıca, aromaterapi uygulamaları ile kenelerin sevmediği kokular içeren uçucu yağlar kullanarak, bu parazitleri evcil dostlarımızdan uzak tutmak mümkün olduğu bildirildi.

Köpekler için neem yağı, sedir yağı, ıtır yağı (gül sardunyası yağı), limon otu yağı, okaliptüs yağı ve turunçgiller önerilmekte.

Ancak, kedilerin uçucu yağlara karşı hassas oldukları ve sürekli yalanan canlılar oldukları için, bu yöntemlerin kedilere direkt olarak uygulanmaması gerekmekte.

Veteriner Hekim Koç, evcil hayvanların kene taşıyıcılığı ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek hastalık riskleri konusunda da bilgi vermekte.

Kene taşıyıcıdır ve bakteri ile virüsleri taşıyabilir. Bu sebeple, hem evcil dostlarımıza hem de bizlere ciddi zararlar verebilir.

Evcil hayvanlara gezinti yaptırıldıktan sonra eve dönüldüğünde mutlaka kontrol edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması önerilmekte.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı, kenelerin taşıdığı ciddi bir hastalıktır ve ilk olarak Kırım'da görülmüştü.

Kenenin olduğu her yerde bu hastalık riski bulunmaktadır. Kenelerin taşıdığı virüsler öldürücü olabildiğinden, her kene potansiyel bir mikrop taşıyıcısı olarak kabul edilmeli.

Bu bilgiler ışığında, evcil hayvan sahiplerinin kenelere karşı daha bilinçli ve dikkatli olmaları, hem kendi sağlıkları hem de sevimli dostlarının sağlığı için büyük önem taşımakta.

Evcil hayvan sahiplerinin kene tehdidine karşı uyanık olmaları gerektiği konusunda uzmanlar uyarılarda bulunuyor.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bakır, kenelerin sadece evcil hayvanlarda değil, tarımsal alanlarda da bulunabileceğini ve çiftçilerin de bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.

Prof. Dr. Bakır, ilkbaharın gelmesiyle birlikte kene popülasyonunda ve insanların doğadaki aktivitelerinde artış yaşandığını, bu durumun kene temas riskini artırdığını ifade ediyor. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan kişilerin, özellikle kırsal alana gittiklerinde kene temasları yaşayabileceklerini ve bu durumun Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi ciddi hastalıkların bulaşma riskini taşıdığını vurguluyor.

Uzmanlar, kene kontrolü ve korunma yöntemleri konusunda da tavsiyelerde bulunuyorlar.

Prof. Dr. Bakır, arazide çalışan veya piknik yapan vatandaşlara, vücutlarında açık yer bırakmamalarını, mümkünse çizme giymelerini ve açık renkli kıyafetler tercih etmelerini öneriyor.

Açık renkli kıyafetlerin üzerinde kenelerin daha kolay fark edilebileceğini belirtiyor. Ayrıca, araziye çıkanların döndükten sonra mutlaka kene taraması yapmaları gerektiğini ifade ediyor.

Evcil hayvanlar için de benzer önlemler alınması gerektiği konusunda uzmanlar hemfikir.

Evcil hayvanların gezinti sonrasında dikkatlice kontrol edilmesi, özellikle kene tutunmasına elverişli bölgeler olan pati yastıkları, kulak çevresi ve kuyruk altı gibi bölgelerin incelenmesi gerektiği belirtiliyor.

Kenelerin sevmediği kokular içeren uçucu yağlar kullanarak evcil hayvanları korumak da mümkün olabilir. Ancak, kedilerin uçucu yağlara karşı hassas oldukları ve bu yağların kedilere direkt olarak uygulanmaması gerektiği konusunda dikkatli olunmalıdır.