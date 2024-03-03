Uzmanlardan Kumarin uyarısı

Uzmanlar, tarçın seçerken kökenine dikkat etme konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Bu uyarının nedeni, özellikle “Çin Tarçını (Cassia)” olarak bilinen türde yüksek oranda bulunan kumarin maddesidir. Kumarin, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri sağlık otoriteleri tarafından kanserojen bir madde olarak sınıflandırılmaktadır.

KULLANIM ÖNERİLERİ:

Fitoterapi Uzmanı Dr. Can Çiftçi’ye göre, kumarin maddesi eğer aşırı miktarda alınırsa karaciğer hasarına ve kan pıhtılaşma sürecinde problemlere yol açabilir. Özellikle kronik maruz kalmanın zararlarına dikkat çeken Çiftçi, toplumda kan sulandırıcı ilaç kullanan veya karaciğer rahatsızlığı olan bireyler için kumarinin mevcut tedavileri olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Bu nedenle, Çin tarçınının kullanımının sınırlı olması gerektiğini vurguluyor. Düzenli kullanımda, özellikle bitki çaylarında, Seylan (Ceylon) tipi tarçın tercih edilmelidir. Çin tarçını ise yemeklere sadece ara sıra ve az miktarda eklenmelidir.

NASIL AYIRT EDİLİR:

Toz halindeki tarçınların kökeni etiketlenmediyse ayırt etmek zor olabilir. Ancak çubuk tarçınlar arasındaki fark daha kolay fark edilir. Çin tarçını koyu renkli, kalın tabakalı ve içi boş bir yapıya sahiptir. Seylan tarçını ise daha açık renkli, ince tabakalı ve kırılgan bir yapıdadır.

KUMARİN ORANI:

Almanya’da yapılan bir çalışmada, Çin tarçınının toz formunda Seylan tarçınına göre 63 kat, çubuk formunda ise 18 kat daha fazla kumarin içerdiği tespit edilmiştir. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), 70 kilogram ağırlığındaki bir birey için günlük maksimum kumarin alımını 7 miligram olarak belirlemiştir. Araştırmalara göre, 1 gram Seylan tarçınında 0,1 miligram, 1 gram Çin tarçınında 3,8 miligram ve 1 gram Vietnam tarçınında ise 6,8 miligram kumarin bulunmaktadır.

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