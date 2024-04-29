Uzmanlardan Lohusa Sendromuyla ilgili kritik uyarılar

Doğum sonrası dönemde, yaklaşık altı hafta süren lohusalık evresinde, anneler bir dizi duygusal, biyolojik, fiziksel, sosyal ve psikolojik değişimlerden geçerler.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kerime Nazlı Salihoğlu, "Anneler, doğum sonrasında kendilerini mutsuz, umutsuz ve üzgün hissedebilirler. Yaşamdan zevk alamama, bebeklerine karşı yeterli sevgi hissetmeme, dışarı çıkmak istememe, aşırı uyuma ya da tam tersine uykusuzluk ve iştahsızlık gibi durumlar yaşayabilirler. Bu süreçte, ailenin ve eşin annelere verdiği destek çok büyük bir önem taşır" dedi.

Dr. Arzu Kublay ise şunları belirtiyor:

"Lohusa sendromunun ilk işaretleri genellikle doğumdan iki ila üç gün sonra görülmeye başlamasıyla dikkat çekiyor. Birçok semptomu olmasına rağmen, bu semptomların yoğunluğu ve türü bireyden bireye farklılık gösterir. Uykusuzluk, sürekli uyuma isteği, bebeğe zarar verme endişesi, iştah artışı veya azalması, yorgunluk, hayattan keyif alamama, sürekli ağlama, sinirlilik, sıkılma ve bunalma, sevgisizlik hissi ve unutkanlık gibi lohusa sendromunun yaygın belirtileri arasında yer alır. Lohusa sendromu yaşayan anneler, kötü ruh hallerini bebeklerine atfetme eğiliminde olabilir ve bu durum bebek üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçirebilmek için, doğum sonrası ilk ayda annenin düzenli olarak takip edilmesi büyük önem taşır."

LOHUSA SENDROMU NEDİR?

Lohusa sendromu, postpartum depresyon olarak da bilinen ve doğumdan sonra ortaya çıkan bir psikolojik rahatsızlıktır.

Nispeten yaygın bir sağlık sorunu olan lohusa sendromu, yaklaşık her yedi anneden birini etkileyebilir.

LOHUSA SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

• Derin üzüntü, sık sık ağlama

• Bitkinlik hissi

• Bebeğe veya kendine zarar verme düşünceleri

• Bebeğe karşı ilgi kaybı

• Enerji eksikliği veya motivasyon kaybı

• Değersizlik, suçluluk veya yetersiz ebeveynlik hissi

• Az veya fazla uyuma

• Beslenme alışkanlıklarında değişiklikler

• Kaygı

• Kronik baş ağrısı, vücut ağrısı ve sindirim sorunları

LOHUSA SENDROMU TEDAVİSİ NASILDIR?

Lohusa sendromunun tedavisi, hem annenin hem de bebeğin genel sağlığını korumak için kritik öneme sahip.

En önemli adım, ebeveynin bu durumu fark etmesi, kabullenmesi ve yardım istemesidir. Kişiye özel tedavi planları, çoğu vakada olumlu sonuçlar verir.

Lohusa sendromunun altında yatan nedenlere bağlı olarak doktorlar, çeşitli ilaçlar reçete edebilir.

Antidepresanlar, hormonal tedaviler veya daha ciddi vakalarda antipsikotik ilaçlar kullanılabilir

İlaç tedavisine ek olarak, bilişsel davranışsal terapi gibi psikoterapi yöntemleri de lohusa sendromunun tedavisinde kullanılabilir.