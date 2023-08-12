Uzmanlardan sağlıklı bir psikoloji için 6 kritik öneri

Editör: Erkavim Yıldırım

Günümüzde yaşam koşulları ağırlaşırken stres gibi birçok nedenden kaynaklı insanların psikolojik durumları da kötüye gidiyor. Bu süreçte uzmanlardan gelen 6 öneriyi dikkat çekti. Uzmanlar 6 öneriyi sıraladı.

İŞTE 6 ÖNERİ…

- Sağlıklı beslenmeye dikkat edin

- Gevşeme egzersizleri uygulayın

- Terapi almaktan çekinmeyin

- Uykunuza önem verin

- Sınırlarınızı belirleyin

- Hobi edinin

PSİKOLOJİK SAĞLIK NEDİR?

Psikolojik sağlık bakımından sağlıklı kişi; Psikolojik sağlık, bir iyi oluş halini temsil eder. Sosyal, davranışsal, zihinsel ve duygusal olarak kolayca işlerimizi sürdürebilmemiz, yaşamın zorlukları ile başa çıkabilmemiz, kendimiz ve çevremiz ile uyumlu bir biçimde yaşayabilmemiz anlamına gelir.