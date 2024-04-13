Uzmanlardan sürücülere bayram dönüşü hayati uyarılar

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin yarın sona ereceğini ve bu nedenle tatillerini şehir dışında geçiren vatandaşların bugünden itibaren dönüş yolculuğuna başladığını belirttiler. Uzmanlar, bayram dönüşü trafiğindeki yoğunluk nedeniyle kazaların artabileceğini vurgulayarak, sürücülerin dikkatli olmaları konusunda çeşitli uyarılarda bulundular.

"DİKKAT DAĞINIKLIĞI KAZALARDAKİ EN ÖNEMLİ FAKTÖR"

İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Malkoç, trafik kazalarının yüzde 94'ünün insan hatasından kaynaklandığını belirtti. Malkoç, duygusal, davranışsal ve bilişsel faktörlerin, yani psikolojik unsurların sürücü davranışlarını etkilediğini belirtti. Dikkat dağınıklığının kazalardaki en önemli etkenlerden biri olduğunu söyledi.

Malkoç, dikkat dağılımıyla birlikte sürücülerin reaksiyonlarında değişiklikler olduğunu belirtti ve "Frenleme zamanı, bir işareti okuyamama, aynadan görmemiz gereken bir ipucunu kaçırma gibi durumlar oluşuyor. Bu ipuçlarını kaçırdığımızda hatalar yaparak kazalara neden oluyoruz." dedi.

VÜCUDUN GERGİNLİĞİNİ AZALTMA TAVSİYESİ

Malkoç, diğer önemli bir faktörün yorgunluk olduğunu belirtti ve sürücülerin dinlenmeden yola çıkmamaları gerektiğini söyledi. Uzun yolculuk yapacak sürücülerin iki saatte bir mola verip 5-10 dakika yürüyüş yaparak vücut gerginliğini azaltmalarını önerdi.

Duyguların davranışları etkilediğini belirten Malkoç, "Araba kullanmak da bir davranış olduğu için duyguların bu davranışı etkilemesi muhtemel. Bu nedenle üzüntü, kızgınlık, öfke gibi duygusal durumları dikkate almamız önemli. Çok üzgün, çok kızgın ya da öfkeli bir şekilde yola çıkmak, bilişsel faaliyetlerimizi ve düşünce biçimlerimizi değiştirir. Bu da davranışlarımızı olumsuz yönde etkiler ve araba kullanma davranışımızı etkiler. Kısacası, davranışsal, duygusal ve bilişsel açıdan iyi bir hazırlıkla yola çıkmamız önemli." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Malkoç, çok hızlı araba kullanmanın zaman kazandırmayacağını belirtti ve agresif sürüşün hem sürücüyü, hem araç içindeki yolcuları, hem de trafikteki diğer insanları riske atabileceğini belirtti.

"GECE ARABA KULLANMAK, DAHA FAZLA DİKKAT GEREKTİRİR"

Malkoç, yoldaki tüm sürücülerin aynı uzmanlık ve hassasiyette olmayabileceğini belirtti ve "Araba kullanırken kendimizi uzman olarak görebiliriz. Ancak yüksek hızlarda, en küçük bir hata bile kazaya neden olabilir. Bu durumda, önümüzde, arkamızda, sağımızda veya solumuzda giden araç sürücülerini de kazaya sürükleyebilir. Unutmamamız gereken şey, yoldaki tüm sürücülerin aynı uzmanlık düzeyinde olmayabileceğidir." dedi.

Malkoç, gece araç kullanmanın risklerini artırabileceğini belirtti ve "Vücudumuzun bir sirkadiyen ritmi vardır. Bu ritim 24 saatlik bir ritimdir. Genellikle gündüz ışığında aktif oluruz, güneş ışığı azaldığında vücut fonksiyonlarımız yavaş yavaş azalır. Bu ritim çerçevesinde genellikle gece 11'den sonra uykuya geçeriz. Bu nedenle, gece araba kullanmak daha fazla dikkat gerektirir ve sadece bizim için değil, başkaları için de riskleri artırır." dedi.