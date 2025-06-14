Uzmanların önerdiği mucize uykusuz gecelere veda ettirecek

Modern yaşamın getirdiği stres ve kaygı, milyonlarca insanın gece uykusunu baltalıyor. Uykusuzluk, sadece yorgunluk hissiyle sınırlı kalmıyor; hafıza kaybından duygusal dengesizliklere, hatta ciddi nörodejeneratif hastalıklara kadar geniş bir yelpazede sağlık sorunlarına yol açtı. Ancak bilim dünyasından gelen son bulgular ve uzman görüşleri, uykusuzluk ve kaygıyla mücadelede etkili bir takviyenin kapısını araladı: Magnezyum glisinat.

ABD’li anesteziyolog Dr. Myro Figura’nın önerisiyle gündeme oturan bu mineral, uyku kalitesini artırarak sağlıklı bir yaşamın kapılarını açtı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Uykusuzluk, dünya genelinde yaygın bir sağlık sorunu olarak öne çıktı.

California Üniversitesi İnsan Uyku Bilimleri Merkezi’nin kurucusu ve nörobilimci Prof. Dr. Matthew Walker, uykusuzluğun beyin fonksiyonlarını derinden etkilediğini vurgulayrak, “Gecede 6 saatten az uyumak, uzun vadede zihinsel çöküşü hızlandırıyor. Uyku eksikliği, öğrenme, hafıza ve mantıklı karar verme yeteneklerini baltalıyor” dedi.

Walker, uyku yoksunluğunun bağışıklık sistemini zayıflattığını ve Alzheimer riskini artırdığını belirtti.

Journal of Neuroscience’ta yayımlanan bir çalışmada, İtalya’daki Marche Politeknik Üniversitesi’nden araştırmacılar, kronik uykusuzluğun beynin “kendini yeme” sürecini tetiklediğini ortaya koydu. Bu süreçte, beyin hücreleri sağlıklı nöronlara zarar vermeye başlıyor ve bu da bilişsel gerilemeye yol açtı.

Nutrients dergisinde yılında yayımlanan ve 7 binden fazla katılımcıyı kapsayan bir inceleme, magnezyum düzeyleriyle uyku kalitesi arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösterdi. Ancak araştırmacılar, bu ilişkinin kesin bir neden-sonuç bağlantısıyla açıklanması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

MAGNEZYUM GLİSİNATIN GÜCÜ

ABD’li anesteziyolog Dr. Myro Figura, magnezyum glisinatın uykusuzluk ve kaygıya karşı etkili bir çözüm olduğunu vurguladı.

Sosyal medyada 942 binden fazla izlenen bir paylaşımında, “Tavsiye edeceğim tek takviye varsa, o da magnezyum glisinat olurdu” dedi.

Magnezyum glisinat, magnezyum mineralinin glisin amino asidiyle birleşiminden oluşan bir form. Bu form, sindirimi kolaylaştırıyor ve diğer magnezyum türlerine göre mideyi rahatsız etme riskini azalttı.

Dr. Figura, bu takviyenin stres hormonu kortizolü düşürerek melatonin salgısını artırdığını ve uykuya geçişi kolaylaştırdığını belirtti. Ayrıca, vücut ısısının uyku sırasında doğal olarak düşmesine yardımcı olarak daha derin bir uyku sağladı.

Columbia Üniversitesi’nden Doç. Dr. Marie-Pierre St-Onge ise magnezyumun uyku üzerindeki etkilerini araştıran bir çalışmada, “Magnezyum, melatonin ve magnezyum içeriğiyle uyku döngüsünü düzenliyor. Düzenli tüketimi, insomnia sorunu yaşayanlar için faydalı olabilir” dedi.

Medical News Today’de yayımlanan bir çalışma, magnezyum glisinatın uykuya dalma süresini kısalttığını ve gece uyanmalarını azalttığını doğruladı.

MAGNEZYUM VE D VİTAMİNİ İLİŞKİSİ

Dr. Figura, magnezyum eksikliğinin D vitamini emilimini engellediğini ve bu durumun bağışıklık sistemi, kemik sağlığı ve ruh hali üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini söylerek, “Magnezyum olmadan D vitamini işe yaramaz” diyerek bu iki nutrient arasındaki kritik bağı vurguladı.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), 19-64 yaş arası kadınların günlük 270 mg, erkeklerin ise 300 mg magnezyum almasını önerdi. Magnezyum glisinat, düşük element içeriğiyle güvenli bir seçenek olarak öne çıktı.

DOĞAL KAYNAKLAR VE PRATİK ÖNERİLER

Magnezyum glisinat takviyesinin yanı sıra, doğal besinler de uyku kalitesini destekledi. Yeşil yapraklı sebzeler, rafine edilmemiş tahıllar, kuruyemişler, tohumlar ve bazı balık türleri magnezyum açısından zengin.

Columbia Üniversitesi’nden Doç. Dr. St-Onge, bademin melatonin ve magnezyum içeriğiyle uyku dostu olduğunu belirtti.

Journal of Clinical Sleep Medicine’da yayımlanan bir çalışma, yulaf gibi yüksek lifli gıdaların daha derin ve restoratif bir uyku sağladığını gösterdi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Arman Arab, “Yulaf, triptofan amino asidinin beyne ulaşmasını kolaylaştırarak melatonin üretimini destekler” dedi.

Uzmanlar, bu besinlerin doğru zamanda tüketilmesinin önemine dikkat çekti.

Örneğin, yatmadan en az iki saat önce badem veya yulaf içeren hafif bir atıştırmalık, uykuya hazırlık için ideal. Ancak, şeker hastalığı veya böbrek sorunları gibi sağlık problemleri olanların bu besinleri diyetlerine eklemeden önce doktorlarına danışmaları gerekiyor.

UZMAN ÖNERİLERİ: UYKU HİJYENİ VE YAŞAM TARZI

Magnezyum glisinatın faydalarını maksimize etmek için uyku hijyeni de kritik önem taşıyor.

Uzmanlar, düzenli uyku saatleri oluşturmanın ve akşam saatlerinde teknolojik cihaz kullanımını azaltmanın uykuyu iyileştirdiğini belirterek, “Stres ve kaygı, uyku problemlerinin en büyük nedenlerinden. Gevşeme teknikleri ve düzenli egzersiz, uykusuzlukla mücadelede etkili” dedi.

Bilişsel davranışçı terapi (BDT) de uykusuzluk tedavisinde güçlü bir yöntem olarak öne çıktı.

Uzmanlar, uyku ortamının karanlık, sessiz ve serin olmasının, yatağın sadece uyku ve cinsel aktivite için kullanılmasının önemini vurguladı.

Ayrıca, kafein, alkol ve nikotin gibi uyarıcı maddelerin tüketiminin azaltılması gerektiğini belirtti.

SAĞLIKLI UYKU, SAĞLIKLI YAŞAM

Uykusuzluk ve kaygı, modern yaşamın sessiz düşmanları arasında. Ancak magnezyum glisinat gibi bilimsel olarak desteklenen takviyeler ve doğru yaşam tarzı değişiklikleriyle bu sorunların üstesinden gelmek mümkün.

Uzmanlar, herhangi bir takviyeye başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışılmasını önerdi.