Üzülme Kerem artık Türkiye’de de yok

Son günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı taklit ve tağşiş listesi sonrası tüm Türkiye domuz eti skandalını konuşuyor. Ünlü et zinciri Köfteci Yusuf’un ürünlerinde domuz eti tespit edildiğinin ortaya çıkması vatandaşlarda ‘helal et’ endişesinin başlamasına neden oldu.

ARTIK TÜRKİYE'DE DE HELAL ET TARTIŞILIYOR

Birçok firmanın kullandığı ürünlerde hile ve taklite başvurması tedirginliği arttırırken, akıllara Benfica’da top oynayan Türk futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün ‘helal et’ diyalogu geldi. Geçtiğimiz haftalarda Benfica’nın iki oyuncu için özel olarak yayınladığı videoda "Helal et" muhabbeti dikkat çekmişti.

“BURADA GERÇEKTEN ZOR HELAL ET BULMAK”

Sosyal medyada da gündem olan görüntülerde, Kerem, Orkun'a, "Burada restoranlar var mı yoksa hepsi Lisbon tarafında mı?" diye sormuş, Orkun ise, "Lisbon tarafında daha iyi restoranlar var. Burada pek çok açıkçası bizim oturduğumuz mahallede bir tane var. Ama genellikle ben buradan eve yemek götürüyorum. Ya da annem olsun babam olsun geldiklerinde yemek yapıyorlar" yanıtını vermişti.

Daha sonra Orkun, Portekiz'de helal kesim et bulmanın zor olduğunu belirterek, "Bir de etler de biraz sıkıntılı, helal et bulmak biraz oluyor" demişti.

"İSTANBUL'DAN GETİRTECEĞİZ"

Kerem ise Orkun'a, "Dün konuştum bir yerle böyle burada gerçekten zor helal et bulmak. Bizim kendi kültürümüze ve dinimize göre. Artık İstanbul'dan falan kendimiz getirteceğiz" şeklinde yanıt vermişti.