Uzun süre sonra ekranlara dönmüştü! Sinem Kobal elbisesiyle büyüledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uzun süre sonra ekranlara dönmüştü! Sinem Kobal elbisesiyle büyüledi

"Her Şeyin Başı Merkür" filmi ile yeniden setlere dönen Sinem Kobal'ın beyaz elbisesiyle paylaştığı pozları, nefes kesti.

Kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen ve bu evlilikten 2 de çocuk sahibi olan Sinem Kobal, uzun bir süre oyunculuğa ara vermişti.

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Bir döneme damgasını vuran Selana dizisindeki canlandırdığı karakterle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncunun setlere dönüşü de fırtına gibi oldu.

Her Şeyin Başı Merkür" filmi ile geri dönen Kobal, buradaki sahneleri nedeniyle de çok konuşuldu.

13 Aralık 2024 tarihinde sinemalarda olacak film şimdiden merakla bekleniyor.

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Filmi gündemdeyken, Kobal'dan da beyazlar içinde cesur paylaşımlar geldi. Hayranları, Kobal'ın beyaz dekolteli elbisesine beğeni yağdırdı.

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