Gırtlak kanseri böyle anlaşılıyor

Kalıcı boğaz ağrısı, gırtlak kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarını işaret edebiliyor. İşte uzun süreli boğaz ağrısının nedenleri ve dikkat edilmesi gerekenler.

Sonbahar ve kış aylarında çok görülen boğaz ağrısı genellikle viral kaynaklı, bu nedenle tedavisi semptomatikti. Antiseptik tabletler, ağrı kesiciler ve bol sıvı ile boğaz ağrısı giderilir. Ancak, boğaz ağrısı geçmezse ve hatta günler geçtikçe kötüleşirse, kesinliklebir uzmana başvurulmalı, çünkü bakteriyel enfeksiyon nedeniyle antibiyotikler gerekli olabiliyor.

GIRTLAK KANSERİNİ İŞARET EDİYOR

Şiddetli vakalarda boğaz ağrısı gırtlak kanserinin de bir belirtisi olabilir, bu nedenle bu belirti sigara içen biri olarak ortaya çıkıyorsa veya sürekli ses kısıklığı yaşıyorsanız doktora görünmeyi aman geciktirmeyin. Gırtlak kanserinin ilk belirtileri soğuk algınlığına benziyor. Bu nedenle hastalığın erken evrelerinde teşhis edilmesi zor. Bilinen belirtileri ise şöyle



Boyunda şişlik,

Kulakta ağrı.

Ses değişikliği,

Geçmeyen öksürük,

Kalıcı boğaz ağrısı,

Yutma sorunu,

Şiddetli kilo kaybı,



REFLÜYE DEBENZER

Reflü sadece mide ve yemek borusunda değil aynı zamanda gırtlak bölgesinde de rahatsızlıklara neden olabilir ve uzun süreli boğaz ağrısını tetikleyebilir. Böyle bir durumda boğaz ağrısına ek olarak kök neden olan reflü hastalığının da tedavi edilmesi gerekir.

BURNUNUZ SÜREKLİ TIKALI MI?



Burun tıkanıklığı hem gece hem de gündüz ortaya çıktığı için ağız çoğu zaman açık kalır ve boğazı kurutur. Sabahları boğaz kuruluğu ve ses kısıklığı ile uyanırsanız ağızdan nefes alma bunun sebebi olabilir. Sorun uzun süre çözülmezse, kalıcı bir boğaz ağrısı gelişebilir. Tıkalı burun solunumu ve burun tıkanıklığı faringeal duvarın arkasında bir damlama ile sonuçlanabilir.