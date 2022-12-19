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Araştırmalar sonuçlandı. Uzun yaşayan insanların %70'inde bu özellik var

Uzmanların yaptıkları çalışmalarda uzun ve sağlıklı yaşayan kişilerin yüzde 70'inde aynı ortak özellikler olduğunu bulmaları dikkat çekti.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 14:56
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Uzun yaşayan insanların %70'inde bu özellik var. Araştırmalar sonuçlandı

Araştırmalar sonuçlandı. Uzun yaşayan insanların %70'inde bu özellik var
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Posta’da yer alan habere göre; Başarılı bir şekilde yaşlanmak için bazı noktalara dikkat etmenin gerekliliği vurgulandı. Başarılı yaşlanma şansımızı belirleyen faktörler de kısmen genetik yapımızdan kaynaklanır, ancak birçoğu da bizim kontrolümüzün altında olması dikkat çekti.

MÜKEMMEL SAĞLIĞIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Verilere göre, araştırmanın başlangıcında 55 ila 64 yaşları arasındaki katılımcıların dörtte üçü, üç yıllık süre boyunca mükemmel sağlık durumunu koruduğu bildirildi. 80 yaş ve üzerindekilerin yaklaşık yarısının sağlığı mükemmeldi. Araştırma, çalışma boyunca mükemmel sağlığı sürdürme olasılığı daha yüksek olan katılımcıların aşağıdaki ortak faktörlere sahip olduğunu buldu:

-Hiç sigara içmediler

-Kalp hastalığı veya artrit öyküsü yoktu

-Daha yüksek gelirleri vardı

-Uykusuzluk çekmediler

-Kadınlardı

-Obez değillerdi

ÇALIŞMADA BİNLERCE KİŞİ TAKİP EDİLDİ

Yeni bir çalışma, hangi faktörlerin daha sonraki yaşamda mükemmel sağlıkla ilişkili olduğunu belirlemek için 7.000 orta yaşlı Kanadalıyı takip etti. Uluslararası Çevre Araştırmaları ve Halk Sağlığı Dergisi'nde yayınlanan yeni bir çalışmanın bulguları, optimal yaşlanmaya yardımcı olan birçok faktörü ortaya çıkardı. Araştırmadan elde edilen diğer tanımlarla uyumlu olarak, çalışmadaki optimal yaşlanma kavramı, hafıza sorunlarının olmaması, akıl hastalığı, sakat bırakan ağrı ve yeterli sosyal desteğin olmamasını içeriyordu.

KATILIMCILARIN ÇOĞU ÇALIŞMA BOYUNCA SAĞLIĞINI KORUDU

Çalışma, 60 yaş ve üstü 7.651 katılımcıdan elde edilen verileri kullandı. Bununla birlikte, nihai örnek, yanıt verenlerin yüzde 45'i olan, başlangıçta sağlığı mükemmel olan hastalarla sınırlıydı. Çalışmanın ilk yazarı, Mabel Ho, üç yıllık çalışma boyunca mükemmel sağlığı koruyan insan sayısına şaşırdığını söyledi. Şöyle dedi: "Numunemizin yüzde 70'inden fazlasının çalışma süresi boyunca mükemmel sağlık durumunu koruduğunu öğrenince şaşırdık ve mutlu olduk.
"Bulgularımız, yaşlanmaya ve yaşlı yetişkinlere eksikliğe dayalı bir odaklanma yerine güce dayalı bir odaklanmanın öneminin altını çiziyor. Medya ve araştırmacılar olumlu şeyleri görmezden gelme ve sadece sorunlara odaklanma eğiliminde."

BİLİŞSEL, FİZİKSEL VE DUYGUSAL PROBLEM GELİŞTİRME RİSKLERİ DAHA AZ

Bu faktörlere ortak olarak sahip olanların zayıflatıcı bilişsel, fiziksel veya duygusal problemler geliştirme olasılığı daha düşüktü. Doctor Ho, "80 yaş ve üzerindekilerin yarısının, çalışmanın üç yılı boyunca bu son derece yüksek bilişsel, fiziksel ve duygusal refah çıtasını korumuş olması dikkat çekici" diye ekledi.

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