Uzungöl'de hepsi teker teker toplatıldı! Alınan kararla yasaklanmıştı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan ve dünyanın dört bir yanından gelen tursitleri ağırlayan Uzungöl ile ilgili alınan karar yürürlüğe girdi.

Ticari amaçla kiralanmakta olan 4 tekerlekli golf araçları, motosikletler, UTV motosikletler, ATV araçlar, traktör vasfı plakalı araçlar ve bisiklet gibi araçların 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında trafiğe çıkmaları UKOME Toplantısı'nda alınan kararla yasaklanmıştı.

ATV ARAÇLARI TEK TEK TOPLATILDI

Yasak kararı sonrasında jandarma ekiplerince karar uygulandı ve Uzungöl'deki ATV ve golf araçları tek tek toplatıldı.

TURİSTLER YARALANMIŞTI

Toplanan araçlar, Uzungöl'deki jandarma karakolunun bahçesine getirildi. Bilindiği gibi son dönemde çok sayıda ATV, golf aracı kazaları yaşanmış çoğunluğu Arap turist olmak üzere çok sayıda kişi yaralanmıştı.

ARAP TURİSTLER SUYA DÜŞMÜŞTÜ

Trabzon'un Çaykara ilçesinde geçtiğimiz günlerde turizm merkezi Uzungöl'de 4 Arap turistin gezintiye çıktığı elektrikli golf aracı, göle düşmüş, turistler çevredekiler tarafından sudan çıkarılmıştı. Olay ile de ilgili inceleme başlatılmıştı.