Uzunköprü’de acı olay! Çiftçi traktörün altında kaldı

ÖMER ERGİN-EDİRNE / YENİÇAĞ

Kaza, Pekel'in buğday yüklü traktörüyle Dereköy'e gelmekte olduğu sırada, bir kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaşandı. Traktörün devrilmesi sonucu römorkun altında kalan Pekel için olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Ali Pekel kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, kazada traktörün altında sıkışan Pekel'i bulunduğu yerden çıkardı. Mehmet Ali Pekel'in cansız bedeni, otopsi için Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.