Vah vah petrol devlerinin kârı ilk çeyrekte yüzde 18,5 düştü

Petrol devlerini üzen kâr açıklaması. Amerikalı ExxonMobil ve Chevron ile Hollandalı Royal Dutch Shell, İngiliz bp, Fransız TotalEnergies, İtalyan Eni, Rus Rosneft, Norveçli Equinor ve Saudi Aramco’nun dünya devi 9 petrol şirketi. İşte bu şirketleri ilk çeyrekte kârdan zarar etti. Toplam kâr 2023’e göre yüzde 18.5 düştü.

En çok 'kâr' düşüşü Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'da yaşandı. 27,3 milyar dolar daha az kâr etti. ExxonMobil 8.2 milyar dolar, Shell 7.7 milyar dolar, bp 2.7 milyar dolar, Chevron 5.5 milyar dolar, Equinor 2.6 milyar dolar, Eni 1.3 milyar dolar kâr elde ettiğini açıkladı. Geçen yılın ocak-mart dönemine kıyasla, Saudi Aramco yüzde 14.4, ExxonMobil yüzde 28.1, Shell yüzde 19.8, bp yüzde 46, Chevron yüzde 16.7, Eni yüzde 48, Equinor yüzde 46.9 daha az kâr açıkladı.

Petrol şirketlerinin geçen yılın ilk üç ayındaki net gelir 81 milyar dolardı. Petrol devleri böylece bu yılın ilk ilk çeyreğinde 15 milyar dolar kârdan zarar etmiş oldu.

Rusların en büyük petrol şirketi Rosneft ise kârın en çok artıran şirket oldu. Yüzde 35'lik artışla ru şirketinin kârı 5,4 milyar dolara ulaştı.

ÖNEMLİ OLAN BÜYÜK RESİM

Peki petrol devleri neden düşük kâr açıkladı. Bunun nedeni ne olabilir? Viyana Enerji Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Fereydoun Barkeshli’ye göre, bunun birden fazla sebebi olabilir. Barkeshli, bu noktada uluslararası ve ulusal petrol şirketlerinin kâr marjları arasında ayrım yapılmasının gerekliliğine işaret ederek, “Şirketlerin kazançlarını ve kârlılıkmarjlarını değerlendirmek için büyük resme dikkat etmeliyiz. Özellikle uluslararası petrol şirketlerinin performansına daha geniş bir perspektiften bakmamız gerekiyor” dedi.