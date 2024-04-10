Vaillant Group Türkiye YTÜ öğrencileriyle bir araya geldi

Vaillant Group Türkiye CEO'su Alper Avdel, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Kalite ve Verimlilik Kulübü tarafından düzenlenen 26. Ulusal Kalite Günleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

"Zirvedekiler 2024" oturumunda öğrencilere seslenen Avdel, iş yaşamı ve kariyer yolculuğuna dair gelen soruları yanıtlarken, iklimlendirme sektörüyle ilgili en yeni gelişmeleri, yenilikçi ısı pompası ürününü ve Vaillant Group'un sürdürülebilirlik yaklaşımına dair bilgileri de paylaştı.

Yaptığı konuşmada; jeopolitik gelişmeler sonucunda küresel enerji ihtiyacına cevap vermek adına dünyadaki her ülkenin enerji çeşitliliği sağlamak zorunda olduğunun altını çizen Avdel, enerji konusunda tek tip bir kaynağa bağımlı kalmanın artık imkansız olduğunu belirtti.

Vaillant Group'un enerjinin güvenliği, çeşitliliği ve verimliliğine yönelik hedeflere ulaşma yolunda hibrit sistemlere yatırımlar yaptığını ve sürekli gelişim hedefiyle adımlarını attığını belirten Avdel, "Sürdürülebilirlik bizim en önemli odak noktalarımızdan birisi. Evimizde ve çevremizde daha iyi bir iklim oluşturmak için çalışmak vizyonuna sahip bir kuruluş olarak bu alana ciddi yatırımlar yapıyoruz. Mucit kimliğimizden aldığımız güçle var olan ürünlerimizi her adımda daha çevre dostu ve tasarruflu hale getiriyoruz. Aynı zamanda kullanıcıların ısıtma-soğutma ve sıcak su ihtiyaçlarını daha etkili bir şekilde karşılayacak yeni teknolojileri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bu anlamda Ar-Ge'ye önemli yatırımlar yapıyor, sürdürülebilir üretim noktasında da belirlediğimiz strateji doğrultusunda sürekli iyileştirmeler gerçekleştiriyoruz" dedi.

‘ISI POMPASI BİR DEVRİMDİR’

İklimlendirme sektöründe devrim niteliği taşıyan ısı pompalarına da değinen Avdel, sürekli gelişim içinde olan bu teknoloji ile ilgili olarak şunları söyledi: "Bugün ulaşım sektöründe elektrikli araçlar ne ise, iklimlendirme sektöründe ısı pompaları da odur diyebiliriz. Devrim niteliğindeki ısı pompası konut ve ticari tesislerin ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda enerji maliyetlerini, enerji tüketimini ve karbon ayak izini de azaltıyor. Son derece yüksek verim değerlerinin elde edildiği ısı pompasında pazarın son yıllarda Avrupa'da hızlı bir büyüme kaydettiğini görüyoruz. Avrupa'da pazar son 5 yılda 4 kat büyüme kaydetti. Özellikle Almanya, Fransa, İtalya gibi Avrupa ülkelerde ısı pompalarına geçişe yönelik ciddi bir hareketlilik söz konusu. Türkiye pazarının ise şu anda 15 bin adedin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Orta ve uzun vadede bu sayının çok daha artmasını bekliyoruz. Isı pompalarıyla ilgili tüketicilerin farkındalığını artırmak adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Vaillant markamızla bu kategoriyi sahiplenmek ve bu alanda ilk akla gelen marka olmak istiyoruz."

ÇEVRE DOSTU PROJELER

Vaillant Group'un 2011'den bu yana yürüttüğü SEEDS Projesine de değinen Alper Avdel; "Grup olarak bugünden yarını düşünerek hareket ediyor, planlarımızı bu doğrultuda hayata geçiriyoruz. 2030 yılına kadar karbon emisyonlarımızı büyük oranda azaltmayı, kalan emisyonları ağaçlandırma projeleri ile dengelemeyi ve 2050 yılına kadar tamamen karbon-nötr olmayı hedefliyoruz. Tüm iş süreçlerimizi kapsayan SEEDS Projesi; enerji tüketimini azaltmanın yanında tüketilen enerjinin tümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak, su tüketimini düşürmek, çevre dostu araç filoları oluşturmak gibi hedefler içeriyor" dedi.