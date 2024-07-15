Vakıf Üniversitelerine yüzde 228 zam

Türkiye'de derinleşen ekonomik krizle birlikte, eğitim maliyetleri katlanarak arttı. Milyonlarca öğrenci, eğitime erişimde zorluklarla karşılaşırken, vakıf üniversiteleri eğitim ücretlerinde büyük artışlar yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yüzde 71,60'lık enflasyon oranı ve ENAG'ın belirlediği yüzde 113'lük oran göz önüne alındığında, bazı vakıf üniversiteleri yüzde 100'ün üzerinde zam yaparak tepkileri üzerine çekiyor.

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ YÜZDE 228 ZAM YAPTI

Özellikle Fenerbahçe Üniversitesi, yüzde 228 gibi rekor bir zamla dikkatleri çekti.

Diğer vakıf üniversiteleri arasında İstanbul'daki Biruni Üniversitesi’nin zam oranı yüzde 100'ün üzerinde,

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin zam oranı ise yüzde 80 ila yüzde 150 arasında değişiyor.

Ankara'daki Başkent Üniversitesi ise yüzde 138 zam yaptı. Bu zamlara tepki olarak, üniversite kampüsünde toplanan öğrenci ve veliler, yapılan artışı protesto etti.

Bir öğrenci, geçen yıl 90 bin lira olan eğitim ücretinin bu yıl 220 bin liraya çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Öğrenci, "Diğer vakıf üniversitelerine kıyasla imkanlarımız sınırlı. Yemekhanemiz yok, birçok öğretim görevlisi işten çıkarıldı. Ekonomik kriz derinleşiyor, ancak yüzde 50 burslu olmama rağmen bu artış anlaşılmaz," dedi.