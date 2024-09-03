VakıfBank 3. kez Guinness Dünya Rekorları’na girdi

Türkiye’de 39 senedir kız çocuklarına ilham olan VakıfBank, Guinness Dünya Rekorları’na 3. defa girdi ve bir büyük başarıyı daha omuzladı.

4’ü namağlup olmak üzere 6 şampiyonlukla beraber CEV Şampiyonlar Ligi’nde en çok galibiyet getiren takım olan sarı-siyahlılar, bu başarısıyla bir kez daha rekor tazeledi.

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih,“ 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023 yıllarından kazandığımız toplam 6 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, bir Guinness Dünya Rekoru olarak resmi kayıtlara geçmiştir. VakıfBank’a, voleybol mecramıza ve ülkemize hayırlı olsun. Böylece, daha önce Guinness World Records tarafından tescillenen “Üst üste en çok resmi maç kazanan takım” ve “FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonasını en çok kazanan takım” rekorlarımıza bir yenisini daha eklemiş olduk. “CEV Şampiyonlar Ligini en çok kazanan takım” unvanımızla birlikte üçüncü defadır Guinness Dünya Rekorumuzu da aşmış ve tescilletmiş olduk. “ değerlendirmesinde bulundu.

“TÜRK KADIN HAKEM OLARAK ÇOK MUTLU OLDUM”

Guinness World Records Hakemi ve Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici, bir kadın ve Türk kadın hakem olarak bu rekorları tescil etmekten hem kendim hem de ülkem adına çok memnunum olduğunu ve Emeği geçen herkesi tebrik ettiğini söyledi.

2011’DE İLK ZAFERİ ELDE ETTİ

2011’de CEV Şampiyonlar Ligi’ni kazanan VakıfBank, burada kupayı alan ilk Türk takımı olurken Türk voleybolu için büyük başarıların önünü açtı.

Daha sonra CEV Şampiyonlar Ligi’nde 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023’te de şampiyon olan VakıfBank, bu kapsamda toplamda 6 defa mutlu sonu yaşadı.

Bununla beraber “CEV Şampiyonlar Ligi’nde en çok şampiyon olan takım” sıfatıyla bir defa daha Guinness World Records’a adını yazdırdı.

73 MAÇLIK EFSANE SERİ

VakıfBank, 23 Ekim 2012 tarihinden 22 Ocak 2014 tarihine kadar oynadığı 73 resmi maçın hepsinde galibiyet alarak, “Üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımı” olarak Guinness'e ilk defa giriş yaptı.

Sarı-siyahlılar, 2020’ye kadar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 3 defa zaferi görmeyi başardı ve bu organizasyonu en çok kazanan takım sıfatıyla Guinness’e bir defa daha girerek yeniden rekora imza attı. 2013, 2017 ve 2018'de FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon olan VakıfBank, 2021 senesinde de dünya şampiyonu oldu ve rekorunu bu yönde daha da geliştirdi.