Vakıfbank en çok yabancı kaynak sağlayan banka oldu

VakıfBankGenel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, sürdürülebilir bankacılık alanında projelerle Türk bankacılık sektöründeki öncü konumlarını koruduklarını söyledi.

Üstünsalih, "Son olarak, 2015'ten bu yana yayımlamakta olduğumuz Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Raporu notumuzu 2 basamak birden yükselterek 'A' skoru ile 'Liderlik' seviyesine taşımayı başardık. Dünya üzerinde CDP iklim raporlaması yapan şirketlerden 346'sı A listesinde bulunmaktadır. Biz de Türkiye'den bu listeye girmeye hak kazanan 17 şirketten birisi olarak, finans sektörü dünya sıralamasında ilk yüzde 22'lik dilimin içerisinde yer almayı başardık. Bunun yanı sıra, CDP Su Güvenliği Raporlaması notunu da bir önceki yıla göre iki basamak birden yükselterek 'A-'Liderlik seviyesine taşımış bulunuyoruz.’" İfadelerini kullandı.

Sürdürülebilir bankacılık anlayışını bütün olarak ele aldıklarını ve her alanda stratejilerinin odağına yerleştirdiklerini diler getiren Üstünsalih, bu kapsamda uluslararası fonlama tarafında da sürdürülebilirlik temalı projelere ve işlemlere öncelik verdiklerine vurgu yaptı.