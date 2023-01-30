Sırbistan'da Vakıfbank'ın önemli sınavı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 5. haftasında salı günü deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşılaşacak.
Başkent Belgrad'ın Vozdovac bölgesindeki Ustanova Spor Merkezi'nde yapılacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.
Grubunda çıktığı 4 müsabakada 3 galibiyet alan VakıfBank, 10 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Sırbistan temsilcisi ise CEV Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı 4 maçı da kaybetti.
İki takım arasında İstanbul'da yapılan ilk karşılaşmayı VakıfBank, 3-0 kazanmıştı.
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