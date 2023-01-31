Vakıfbank Sırbistan'ta kazandı

Avrupa'daki temsilcilerimizden Vakıfbank, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci maçında deplasmanda Sırbistan’ın Kızılyıldız takımını set vermeden yendi.
Karşılaşmanın oyuncusu Derya Cebecioğlu seçildi.
SALON: Ustanova Sportski
HAKEMLER: Roy Bensimon (İsrail), Tudor Pop (Romanya)
KIZILYILDIZ: Stojic, Canak, Cleger, Zivojinovic, Rodic, Cirovic, Durdevic (L) (Taubner, Mateska, Markovic, Vrcelj)
VAKIFBANK: Kübra, Cansu, Bajema, Ogbogu, Egonu, Derya, Ayça (L) (Buket, Aylin (L), Karutasu, Bahar)
SETLER: 23-25, 18-25, 18-25
SÜRE: 74 dakika (26′,23′,25′)
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