Vakıfbank sezonu açtı

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi apoleti sahibi Vakıfbank, sezonu açtı. Milli takımın ve ayrıca Vakıfbank'ın da yıldızı olan Zehra Güneş, yeni başarılara imza atmak istediklerini ifade etti.

KAYNAK: AA
Vakıfbank sezonu açtı

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu VakıfBank, 2023-2024 sezonunu açtı.

Sezon açılışı dolayısıyla VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına VakıfBank Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, başantrenör Giovanni Guidetti, genel menajer Banu Can Schürmann ve oyuncular katıldı.

Başkan Abdi Serdar Üstünsalih, açılışta yaptığı konuşmada, yeni sezona başlayacakları için heyecanlı olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Takımımız geçen sezon bizi gururlandırdı. Kısa bir dinlenmenin ardından oyuncularımız, evlerine döndü. Ayrıca milli takıma da değinmek isterim. Yaz dönemi bizim için yoğun geçti. Filenin Sultanları kazandıkları altın madalyalarla ve olimpiyat elemelerindeki başarılarıyla bizi gururlandırdı. Türk kadını, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk voleybolunu dünyanın zirvesine taşıdı. Avrupa şampiyonu olan ilk ekip olarak da tarihe geçtik. Takım bazında kazandığımız şampiyonlukları, milli takım bazında da yaşadık. Birçoğu elimizde büyüyen ve VakıfBank ailesinden gelen kızlarımızla gurur duyuyorum. Elbette diğer ülke takımlarında da oyuncularımız ve antrenörlerimiz başarı yakaladı. Hepsini takip ettik ve başarılarıyla gururlandık."

Oyunculara ve teknik ekibe güvendiklerini söyleyen Üstünsalih, "Katıldığımız tüm turnuvaların doğal favorisiyiz. Kulüpler bazında dünyanın en prestijli organizasyonunda 6 şampiyonluk yaşayan tek takımız. Yeni sezona daha önce kupa kazanmamış gibi başlayacağız. Kadromuza ve teknik ekibimize yeni isimler katıldı. Yenilenmiş kadromuzla beraber yeni bir yolculuğa başlıyoruz. Bu yıl formamızda Türkiye'nin 100. yılına özel logomuz olacak ve bu formayla Avrupa'da bayrağımızı en yükseklere çıkarmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann ise kulübe geri dönmesiyle ilgili şunları söyledi: "23 yıl önce VakıfBank formasını üzerimden çıkardım. Bugün genel menajer olarak geri döndüm. Bu benim için çok özel. Burada olduğum için çok değerli hissediyorum. 23 yıl boyunca voleybol ile iç içe oldum. Avrupa'nın en özel tesislerinden birine sahibiz. Avrupa'nın ve dünyanın en iyi takımında olmak da çok iyi hissettiriyor. Gelecekte voleybolu sevecek olan küçük kızlarımıza örnek olmak istiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyetimizde kızlarımıza örnek olacağımıza inanıyorum. VakıfBank, dünyada voleybol denince akla ilk gelen takımlardan biri. Başarılı ve sağlıklı bir sezon olmasını diliyorum."

Kadrodaki değişikliklerle ilgili konuşan başantrenör Giovanni Guidetti, "Bu sezonda birçok yeni oyuncu aramıza katıldı. 6 yeni oyuncumuz var. Teknik ekibe de yeni kişiler katıldı. Bundan dolayı heyecanlıyız. Bu takımda görev almak çok önemli ve bunun için sıkı çalışacağız. İyi bir sezon olmasını diliyoruz." dedi.

Takım kaptanı Gabi Guimaraes, taraftarları yeniden göreceği için heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Bu ailenin bir parçası olduğum için gururluyum. Aramızda yeni kişiler var ama yine de aynı değerleri taşıyoruz. Yeni kupalar ve hedefler için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu takımla harika başarılara imza atmak istediklerini söyleyen Zehra Güneş de "İlk hedefimiz Süper Kupa. Daha sonra adıma adım ilerleyeceğiz. Yeni başarılar kazanacağımıza inanıyorum. Takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

(AA)

Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Merkez Bankası rezervleri eriyor: 3 milyar 300 milyon dolar azaldı Gündem
Merkez Bankası rezervleri eriyor: 3 milyar 300 milyon dolar azaldı
Sokak köpeği kaza yapan gencin yanından bir saniye olsun ayrılmadı... Video
Sokak köpeği kaza yapan gencin yanından bir saniye olsun ayrılmadı...
Rusya Harkov'a saldırdı: 47 ölü Dünya
Rusya Harkov'a saldırdı: 47 ölü
Malazgirt Savaşı kazılarında 700 metal obje bulundu Kültür Sanat
Malazgirt Savaşı kazılarında 700 metal obje bulundu
Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu Dünya
Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
Mısır’dan getirdi: Aksaray’da mısır yılanı ve tarantulayı satmak isterken yakalandı Gündem
Mısır’dan getirdi: Aksaray’da mısır yılanı ve tarantulayı satmak isterken yakalandı
Ünlü Dj Mert Aydın trafik kazası geçirdi Magazin
Ünlü Dj Mert Aydın trafik kazası geçirdi