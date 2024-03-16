Vakıfbank'tan Zehra Güneş'i kıskandıracak transfer. İtalya'dan ikizi geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Vakıfbank'tan Zehra Güneş'i kıskandıracak transfer. İtalya'dan ikizi geliyor
Yeni sezon planlamasına başlayan Vakıfbank İtalya'nın Zehra Güneş'i kabul edilen Caterina Bosetti ile görüşüyor.

Fenerbahçe ve Eczacıbaşı ile kıran kırana bir şampiyonluk yarışı veren Vakıfbank şimdiden gelecek sezon planlamalarına başladı.

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Vakıfbank sürpriz bir isimle temasa geçti.

İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara ile yollarını ayırmak isteyen Caterina Bosetti’yi transfer etmek isteyen sarı-siyahlılar hem yıldız voleybolcuyla hem de kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

Yeteneği, oyun tarzı ve güzelliği ile İtalya’nın Zehra Güneş’i olarak tanımlanan Caterina Bosetti 1994'te doğdu. Halihazırda İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen yıldız smaçör kariyerinde daha önceleri ise İtalya'da Asystel MC Carnaghi Villa Cortese, Liu Jo Nordmeccanica Modena ve Epiu Pomi Casalmaggiore'de oynadı. Bosetti, Brezilya'da da Osasco'da forma giydi.

İtalyan voleybolcu 2014-15 sezonunda ise Sultanlar Ligi ekibi Galatasaray için mücadele etti.

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