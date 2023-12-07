Vakitsiz öten horozu kesemeyecekler. Yasa çıkarıldı

Fransa'da şehirden köye göçenlerin, 'horoz erken öttü, tezek kokuyor' diye açacağı davaların önü, yasayla kesildi. Fransa'da çıkarılan yeni 'kırsal alan sesleri ve kokuları yasası' mevcut çiftliklerin bölgeye yeni gelen sakinlerden daha fazla korunmasını amaçlıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Vakitsiz öten horozu kesemeyecekler. Yasa çıkarıldı

Fransa'da köylüler için yasa...Şehirden köye geçenlerin yeni yerleştikleri yerlerde, "horozlar erken öttü, köpekler havladı, tezek kokuyor" gibi şikayet ve davaların önüne yasayla geçildi.

Fransa'da çıkarılan yeni 'kırsal alan sesleri ve kokuları yasası' mevcut çiftliklerin bölgeye yeni gelen sakinlerden daha fazla korunmasını amaçlıyor.

Fransa'nın kırsal bölgelerine taşınan ve horozların ötüşü, köpeklerin havlaması, tarım makinesi gürültüsü ya da gübre kokusundan rahatsız olan kişilerin şikayette bulunması artık o kadar kolay olmayacak.

euronews'te yer alan habere göre, Fransız parlamentosu, komşular arasındaki çatışmaları sınırlamayı ve "yeni kırsal bölge sakinlerinin" çiftçilere karşı "kötü niyetli" davalar açmasını önlemeyi amaçlayan bir yasayı kabul etti

Macron hükümeti tarafından desteklenen yasa tasarısı 12'ye karşı 78 oyla kabul edildi ve Senato'ya oylanması için gönderildi.

Fransa ve komşu ülkeler, köylülerle yeni komşuları arasında uzun bir çatışma geçmişine sahip.

500'ÜN ÜZERİNDE DAVA AÇILDI

Fransa Mahkemelerinde şu anda yaklaşık 500 çiftçi, çiftliklerinden yayılan gürültü veya kokulardan rahatsız olan komşuları tarafından açılan davalarla karşı karşıya.

2019 yılında, Yeni Aquitaine bölgesindeki Saint-Pierre-d'Oleron adasında yaşayan horoz Maurice'in susturulması için açılan davayı sahibinin kazanmasının ardından 'zamansız' ötmeye devam etmesine izin verilmişti.

Yeni yasa daha geniş kapsamlı olup, hiçbir sakinin, kendisi gelmeden önce orada çalışan çiftçilerin faaliyetlerine karşı çıkmak için yasayı kullanamayacağını öngörüyor.

Yani yeni komşu kendisinden önce yürütülen bir faaliyetten rahatsız olursa, şikayette bulunamayacak.

İlgili Haberler
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan kritik görüşme
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan kritik görüşme
Brent petrolde şok düşüş. Varil fiyatı kritik eşiğin altına gerildi
Brent petrolde şok düşüş. Varil fiyatı kritik eşiğin altına gerildi
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Motorine bir indirim daha
İkinci el otomobillerde kritik karar. Resmi Gazete'de yayımlandı
Avrupa devi holding iflas etti. Almanya'daki iki iştirakçisi de iflasını istedi
Öne Çıkanlar
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Müge Boz gece yarısı sosyal medyada içini döktü. ‘Canıma tak etti’ Magazin
Müge Boz gece yarısı sosyal medyada içini döktü. ‘Canıma tak etti’
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan kritik görüşme Ekonomi
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan kritik görüşme
Uzmanından inmede hayat kurtaran öneri Sağlık
Uzmanından inmede hayat kurtaran öneri
Sağlık Bakanlığı'ndan skandala skandal cevap. Yeniçağ yazarı Fatih Ergin'in Suriyelilerin SGK'yı hortumladığını ortaya çıkarmıştı Gündem
Sağlık Bakanlığı'ndan skandala skandal cevap. Yeniçağ yazarı Fatih Ergin'in Suriyelilerin SGK'yı hortumladığını ortaya çıkarmıştı
İstanbul'da sis. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu Gündem
İstanbul'da sis. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu
Çürük tahta çivi tutmaz atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Çürük tahta çivi tutmaz atasözünün anlamı nedir?
Gaziantep’te sisten göz gözü görmüyor Gündem
Gaziantep’te sisten göz gözü görmüyor