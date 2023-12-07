Vakitsiz öten horozu kesemeyecekler. Yasa çıkarıldı

Fransa'da köylüler için yasa...Şehirden köye geçenlerin yeni yerleştikleri yerlerde, "horozlar erken öttü, köpekler havladı, tezek kokuyor" gibi şikayet ve davaların önüne yasayla geçildi.

Fransa'da çıkarılan yeni 'kırsal alan sesleri ve kokuları yasası' mevcut çiftliklerin bölgeye yeni gelen sakinlerden daha fazla korunmasını amaçlıyor.

Fransa'nın kırsal bölgelerine taşınan ve horozların ötüşü, köpeklerin havlaması, tarım makinesi gürültüsü ya da gübre kokusundan rahatsız olan kişilerin şikayette bulunması artık o kadar kolay olmayacak.

euronews'te yer alan habere göre, Fransız parlamentosu, komşular arasındaki çatışmaları sınırlamayı ve "yeni kırsal bölge sakinlerinin" çiftçilere karşı "kötü niyetli" davalar açmasını önlemeyi amaçlayan bir yasayı kabul etti

Macron hükümeti tarafından desteklenen yasa tasarısı 12'ye karşı 78 oyla kabul edildi ve Senato'ya oylanması için gönderildi.

Fransa ve komşu ülkeler, köylülerle yeni komşuları arasında uzun bir çatışma geçmişine sahip.

500'ÜN ÜZERİNDE DAVA AÇILDI

Fransa Mahkemelerinde şu anda yaklaşık 500 çiftçi, çiftliklerinden yayılan gürültü veya kokulardan rahatsız olan komşuları tarafından açılan davalarla karşı karşıya.

2019 yılında, Yeni Aquitaine bölgesindeki Saint-Pierre-d'Oleron adasında yaşayan horoz Maurice'in susturulması için açılan davayı sahibinin kazanmasının ardından 'zamansız' ötmeye devam etmesine izin verilmişti.

Yeni yasa daha geniş kapsamlı olup, hiçbir sakinin, kendisi gelmeden önce orada çalışan çiftçilerin faaliyetlerine karşı çıkmak için yasayı kullanamayacağını öngörüyor.

Yani yeni komşu kendisinden önce yürütülen bir faaliyetten rahatsız olursa, şikayette bulunamayacak.