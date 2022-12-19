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Valeler birbirlerine kurşun yağdırdı

Tuzla’da farklı iş yerlerinde çalışan valeler arasındaki anlaşmazlık silahlı çatışmaya dönüştü. İki şahıs, sokak ortasında birbirlerine art arda kurşun yağdırdı. Olaya karışan 7 kişi yakalanırken, silahlı çatışma anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 15:12
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Valeler çatıştı. Birbirlerine kurşun yağdırdılar

Valeler birbirlerine kurşun yağdırdı
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İHA'nın haberine göre, Tuzla’da Postane Mahallesi'ndeki bir sokak içerisinde 18 Aralık Pazar günü saat 22.50 sıralarında iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Art arda gelen silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, çatışmanın yaşandığı sokaktaki iş yerinin vale kulübesinin camlarının da kırıldığını tespit etti. 

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, iş yeri yakınında S.Ö. isimli şüpheli şahıs bir adet tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek ile birlikte yakalandı.

Güvenlik kamera görüntüleri inceleyen polis, olaya karıştığı belirlenen T.Y., E.Ö., Y.Z.Y., F.S.Y., G.G. ve A.Ö. isimli şüphelileri de kısa süre içerisinde yakaladı. T.Y. isimli şüphelinin yanında, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet tabanca ele geçirildi.

ÇATIŞMA KAMERADA

Olay ile ilgili yapılan incelemede, şahısların sokak içerisindeki farklı iş yerlerinde vale olarak çalıştıkları, aralarındaki anlaşmazlık sebebiyle çatışmanın yaşandığı anlaşıldı. Konu ile ilgili yakalanan 7 şüpheli hakkında “kasten yaralama”, “tehdit”, “hakaret”, “genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi”, “6136 sayılı kanuna muhalefet” “mala zarar verme” suçları ve “vale hizmetleri çerçevesinde 2918 sayılı karayolları trafik kanununa muhalefet” suçlarından işlem başlatıldı.

Şahısların sokak ortasında silah ile birbirlerine ateş ettikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aynı sokakta bulunan iki şahıs birbirlerine silah ile art arda ateş ediyor.

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