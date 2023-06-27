Valencia'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler

Fenerbahçe'den ayrılan Enner Valencia, Brezilya ekibi Internacional'e gitti. Yıldız futbolcunun ilk sözleri "Buraya gelirken hiç teraddüt etmedim" oldu.

Valencia'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fenerbahçe'de gösterdiği performans ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Enner Valencia, Brezilya'da coşkulu bir şekilde karşılandı.

Yeni takımı Internacional'de ilk ropörtajını veren Valencia'dan Fenerbahçe taraftarını üzecek sözler geldi.

Valencia şöyle konuştu:

Başkan bana Inter'in sahip olduğu projeyi gösterdiğinden beri bu teklifi kabul etmekte hiç tereddüt etmedim. Inter'in uzun süredir şampiyonluk kazanmadığını biliyoruz. Bunun için çalışmalıyız. Harika bir ekibimiz olduğunu biliyoruz. İnter maçlarının çoğunu gördüm ve takım gelişiyor. 38 golle oynadığımız tüm turnuvalarda mücadele etmek için iyi bir yolda olduğumuza inanıyorum.

33 yaşındaki oyuncu, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Ekvador'un grup aşamasından çıktığı sırada hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Valencia şöyle devam etti:

Şüphesiz, sayılardan ve gollerden bahsederken, en iyi sezonlarımdan biri. Şimdi çalışmaya devam etmeyi ve burada Inter'de daha da iyisini yapmayı umuyorum. Antrenmana başlayıp takım arkadaşlarımla birlikte olacağım ve yardımcı olabileceğim için heyecanlıyım." takım, grup iyi, Inter unvanlar gibi önemli şeyler kazanır ve ben de kulüp için çalışacağım. Goller bunun sonuçlarıdır.

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