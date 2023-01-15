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Gole sevinmemişti: Valencia'dan transfer açıklaması

Fenerbahçe'de gecenin yıldızı Enner Valencia'dan transfer açıklaması geldi.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 21:41
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Valencia'dan transfer açıklaması: Gole sevinmemişti

Gole sevinmemişti: Valencia'dan transfer açıklaması
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Fenerbahçe'nin Gaziantep FK deplasmanında attığı goller galibiyeti getiren Enner Valencia açıklamalarda bulundu.
Galibiyetle ilgili konuşan Enner Valencia "Bu maçın önemini biniyorduk. iyi bir takıma karşı oynadık. Zor olacağını biliyorduk. Erken bir golle başladık ama rakip beraberliği buldu. Ancak sonunda kazanmayı bildik." dedi.
Şampiyonluk yarı için konuşan Ekvadorlu futbolcu "Goller attım mutluyum ama önemli olan takımın kazanması. Şampiyonluk yarışında sonuna kadar gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"İlk golden sonra neden sevinmedi?" sorusunu yanıtlayan Valencia "Bazen en kolay gibi gözüken goller, en zor olabiliyor. Bunlar bazen kaçıyor. Gol attığım için ve kazandığımız için mutluyum." dedi.
Sözleşmesinin bitecek olmasının hatırlatılması üzerine Enner Valencia "Geleceğim Fenerbahçe'de! Şu anda şampiyonluğa odaklandım. Burada çok mutluyum." açıklaması yaptı.

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