Valentin Rosier Beşiktaş'ın neden şampiyon olamadığını açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya’nın Grassau kentinden sürdüren Beşiktaş’ta Fransız savunmacı Valentin Rosier İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİRİYORUZ"

Geçirdikleri kamp dönemini değerlendiren Fransız futbolcu, “Burada koşullar gayet iyi, iyi koşullarda çalışıyoruz. 1-2 gün hava sıcaklığı epey yüksek olmuştu. Ondan sonra fırtınaya dönen bir hava oldu. Genel olarak hava koşulları iyi. Bazı testler yaptık. Antrenmanların temposu zaten yüksek. Saha koşulları çok iyi sahanın yapısı sahanın bakımı üst düzey genel olarak çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

“TAKIM HALİNDE BAZI ŞEYLERİ EKSİK YAPTIK”

Geçen sezon hakkında da konuşan Rosier, takım halinde bazı şeyleri eksik yaptıklarını dile getirerek, “Şampiyon olduğumuz sezondan sonra geçen 2 sezonda bazı dalgalanmalar yaşadık. Hem bir önceki sezon hem geçen sezon. Geride bıraktığımız sezona Valerien Ismael ile başladık. Sonrasında teknik direktör değişikliği oldu. Beşiktaş’ın hedefleri ile kıyaslarsanız Beşiktaş camiasını tatmin eden sezon olmadı farkındayız ama bundan böyle skandal dramatik sonuçlar çıkarmaya da gerek yok. Sorumluluğumuzun farkındayız. Buradaki oyuncular üst düzey kaliteli oyuncular. Kesinlikle bu sezon daha iyisini yapmamız gerekiyor. Bunu kendi aramızda da konuşuyoruz. Burada bireyleri suçlamanın herhangi bir faydası yok. Ne yapıyorsak takım olarak yapıyoruz. Birkaç sezon önce nasıl takım halinde çok iyi işler yaptıysak geçen sezon da takım halinde bazı şeyleri eksik yaptık. Takım halinde bazı hatalar yaptık. Şimdi de burada yeni sezona çok iyi giriş yapmak için bu hataları düzeltmek için elimizden geldiğince çalışıyoruz” değerlendirmesini yaptı.



“BENİM İÇİN KOLAY DEĞİLDİ”

Teknik direktör Şenol Güneş’in takımın başına gelmesiyle kendisinin neler yapabileceğini hocaya gösterdiğinin altını çizen Rosier, şu ifadelere yer verdi, “Şenol Hoca geldikten sonra ilk dönemde yedek kaldığım dönemler oldu. Bunu hocayla da paylaştım. Üzüldüğüm dönemler oldu benim için kolay değildi. Sonrasında hocayla sağlıklı bir iletişim yakalamaya başladık. Benim burada gurur duyduğum taraf şu; hocaya yapabileceklerimi gösterme fırsatını elde ettim. Belli ki bu hocada da karşılık buldu sonra zaten daha sağlıklı iletişim kurmaya başladık. Aslında Ismael döneminde de iyi oynadığımı düşünüyorum ama bir dalgalanma oldu ama onun sonrasında işlerin bu noktaya gelmiş olması bana gurur veriyor"

“ONLARIN DESTEĞİ BİZİM İÇİN HER ZAMAN ÇOK ÖNEMLİ”

Yeni sezonda taraftara destek çağrısında bulunan başarılı futbolcu, “Onların desteğine her zamanki gibi çok ihtiyacımız var. Burada 3. senemi geride bıraktım. Onların bu takım için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum. Taraftarın bizden ne kadar büyük beklentilere sahip olduğunu da biliyorum. Onların desteği bizim için her zaman çok önemli. Taraftarımızın bu sene bize inanmasına çok ihtiyacımız var. Onları bu sezon her maçta tribünlerde görmek ve stadımızı her maç dolu görmek istiyoruz. Bize inanıp destek verirlerse biz sahada biraz daha güçlüyüz ve biraz daha inanıyoruz yapabileceğimiz şeylere. Onların desteğine kayıtsız şartsız ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. (İHA)